Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...
Başbakan Yıldırım: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak
Kamuya 110 bin yeni memur...
Fatih Terim galibiyet ile başladı, Galatasaray- Göstepe : 3-1
Fatih Terim trübünleri doldurdu galibiyetle...
Kılıçdaroğlu: Asgari ücret net 2 bin lira olmalı
Kılıçdaroğlu: 18 Adayı Yunanistan'dan alacağız

AK Partili Dağ, polisleri ve taksici esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı İlçesi’ndeki  polis merkezi ile Çay Mahallesinde taksi durağını ziyaret edip, polisler ve taksicilerin şikayetlerini dinledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ...

AK Partili Dağ, polisleri ve taksici esnafını ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı İlçesi’ndeki  polis merkezi ile Çay Mahallesinde taksi durağını ziyaret edip, polisler ve taksicilerin şikayetlerini dinledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugün akşam saatlerinde Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Volkan Kaya ile birlikte Bayraklı Polis Merkezi ve Çay Mahalle Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Dağ, uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Polislerin, yeni alınacak bekçilerle birlikte daha etkin bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edilebileceğini söylemesi üzerine Dağ, Bayraklı İlçesi’ne alınması planlanan bekçilerin 1 ay içerisinde görevlerine başlayacaklarını söyledi. Polis memurları ayrıca ekip araçlarının değiştirilmesi gerektiğini Dağ’a, iletti.
Polis merkezinin ardından taksi durağını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ burada da sürücülerle sohbet etti. Taksiciler Dağ’a, İzmir’de yapımı devam eden tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Alsancak’a gidip dönmelerinin yaklaşık 45 dakikayı bulduğunu, yolların çok kötü olduğunu ve mazot fiyatlarının da çok yüksek olduğunu belirterek şikayetlerini dile getirdi.  

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,