Ak Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' konulu toplantıda, ülkede savunma harcamalarından daha fazlasının sağlık alanında yapıldığını söyleyerek, "İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz. Bu konuda kimya alanında çalışanlara iş düşüyor" diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi Sağlık Sektör Kurulu'nun 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' ana başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı, Balçova Termal Otel'de düzenlendi. Toplantıya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı ve Uges Sektör CEO'su Dr. İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ile İstanbul Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Sılay katıldı.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dernek olarak dünyada 180 noktada çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin 2002 yılından sonra kaynakların artması ve özel sektöre yapılan katkılarla farklılaştığını söyleyen Ülkü, daha önce parası ve sigortası olmayan hastaların sağlık hizmeti almak için senet imzalarken, son dönemde sağlıkta dönüşüm programıyla değişimin yaşandığını dile getirdi.

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can da, Türkiye'deki sağlık turizmi ile döviz girdisi sağlandığını belirterek, "Türk sağlık sektörü dünyayla yarışır hale gelmiştir. Sağlık harcamaları 2009 yılından bu yana, her yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış göstermiştir. Sektörün milli ve yerli teknolojiyle çalışması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞME

Türkiye'deki sağlık sektörünün oldukça büyüdüğünü söyleyen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Safi Kuralay ise kendi vatandaşların taleplerini karşılamanın ötesinde, dünyanın birçok noktasından hasta kabul eden bir ülke olunduğunun altını çizdi. Yabancı hastalar tarafından artan güveni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Kuralay, şöyle konuştu:

"Sağlık, stratejik alanlardan biri haline geldi. Değişen rekabet ortamında artık ülke olarak söz sahibiyiz. İzmir, köklü ticaret geleneğinin olduğu bir şehirdir. Burada ticaret yapanlar, geleneğin verdiği güçle ticaret hayatına katkı sağlıyor. İzmir 2017'de en çok ihracat yapılan 4'üncü il oldu. Toplam 203 ülkeye ihracat yapan İzmir, 2018 yılında bu performansı sürdürdü. Yılın ilk çeyreğindeki ihracat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttı. Genç nüfusu doğru kullanarak çok daha büyük başarılara imza atılacak."

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle de ilgili konuşan Safi Kuralay, ülkedeki istikrarın güçlü iktidarlarla mümkün olabileceğini belirterek, "Güçlü Türkiye hedefine daha hızlı ilerlemek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir an önce geçilmesi gerekir" dedi.

'SAĞLIĞA SAVUNMADAN FAZLA HARCAMA'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal güvenlikte kurumların birleştirilmesiyle sağlık alanında önemli icraatlar yapıldığını söyleyerek, "Sağlığa erişim konusunda yaşanan sıkıntıları çözdük. Her vatandaşımızı kendi ilinde ve ilçesinde hastane bulabilecek bir ortama kavuşturduk. Doktor sayısını arttırdık. Yüzde 96 sağlık güvencesi veren bir ülke olduk. Savunma harcamalarından daha fazlasını sağlığa yapıyoruz. İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz. Bu konuda kimya alanında çalışanlara iş düşüyor" diye konuştu. Sağlık turizmindeki potansiyelin daha fazla kullanılabileceğini dile getiren Hamza Dağ, ülkedeki cari açığın da bu sayede kapatılabileceğini vurguladı.

'KARARLAR DAHA HIZLI ALINACAK'

AK Partili Dağ, erken seçim kararıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Erken seçim ile ilgili hızlı gelişmeler yaşandı. 2019'un Kasım ayına kadar süre vardı. Niye erkene alındığıyla ilgili soru işaretleri olabilir. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından sonra ne zaman, nereye gitsek bize seçimi sordular. Bu ülkenin gündeminde hep seçim vardı. Bu beklentiyi gözlemledik ve hususun ülke gündeminden çıkmasını istedik. Hızlı hareket etmek gerekti. Yeni sistemle birlikte kararlar daha hızlı alınacak. Uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları tamamladık."

Daha sonra söz alan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Türkiye'de bir kişinin doğumundan ölümüne kadar başka ülkede alamayacağı sağlık hizmetini aldığını beliterek, bilim ve teknoloji olarak potansiyelin kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayyıldız, dünyada yeniliklere açık olmak ve lokomotif olmak gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli başlıklı oturum gerçekleştirildi.

