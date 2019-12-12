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AK Partili Dağ'dan asansör eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını ileri sürdü. Dağ, "CHP'li yöneticiler eliyle belediyelere...

GENEL 12.12.2019, 14:59
AK Partili Dağ'dan asansör eleştirisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını ileri sürdü. Dağ, "CHP'li yöneticiler eliyle belediyelere dayatılan anlaşmalar, talimat olarak algılanıyor. Parti genel merkezinde organize edilen bu sistemden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıdır? Bu talimat, başkanlara bizzat iletilmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından mı gönderilmiştir?" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li belediyeleri gezerek asansör denetimleri için protokoller imzalayan asansör şirketiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Asansör şirketinin (AND Analiz Test Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi) belediyelere CHP Genel Merkezi'nden gönderildiğini iddia eden Dağ, "Yıllık 500 milyon TL'ye ulaşan bu rantın peşine düşenler apaçık ortadadır. CHP'li yöneticiler eliyle belediyelere dayatılan anlaşmalar, talimat olarak algılanıyor. Parti genel merkezinde organize edilen bu sistemden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıdır? Bu talimat, başkanlara bizzat iletilmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından mı gönderilmiştir? Daha önce belediye başkanlarına 'Bu isimleri açıklayın' demiştik. Şimdi tekrar soruyoruz, bu işin organizasyonu parti lideri tarafından mı gerçekleştiriliyor?" dedi.
'NE ACIDIR Kİ RANT VE PARA UĞRUNA HİÇE SAYILMAKTADIR'
2015 yılında 1 milyon TL sermaye ile İstanbul merkezli kurulan şirketin kısa süre içinde beklenmedik düzeyde büyüdüğünü ifade eden Dağ, şunları kaydetti:
"Partinin kurumsal kimliğini temsil eden TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş'ın belediye başkanlarını ziyaret etmeleri ve bu ziyaretlerden kamuoyuna yansıyan fotoğrafları, durumu apaçık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Burada belediye başkanlarına sunulan dosyalar, teklif mektupları ve asansör firmasının broşürleri ve çantaları gibi dokümanlar, net bir şekilde görülmektedir. Bir dönem CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten Bahri Şahin, şirketin ortakları arasında bulunmamasına rağmen, belediye başkanlarına şirketin sahibi gibi tanıtılmaktadır. Söz konusu asansör şirketinde genel müdür olarak çalışan bu kişi daha önce hangi otellerde genel müdürlük yapmıştır? CHP'li yöneticilerin partiye havuz oluşturmak, para toplamak iddiasıyla kapı kapı gezdirdiği şirket gerçekte kime aittir? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu durumlara vakıf mıdır? Herkesin bildiği gibi Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin yayımlandığı 2012'den itibaren Türkiye genelinde belediyeler, yönetmelik gereği akredite muayene kuruluşları ile asansör periyodik kontrol protokolleri imzalamak zorundadır. Bu yüzden yıllardır asansör ve denetim konusunda yetkili olan kurum ve kuruluşlara alternatif olarak belediyelere dayatılan özel şirketler ne kadar yeterlidir? Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini kontrol eden bu sistem ne acıdır ki rant ve para uğruna hiçe sayılmaktadır."
'SÖZLEŞMELER USULSÜZ ŞEKİLDE İPTAL EDİLMEKTE'
Hamza Dağ açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası'nın bizzat CHP Genel Merkezi'ne giderek Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine ifade ettikleri durumun kamuoyuna da açıklanması gerekmektedir. Oda yetkililerinin açıklamada yer verdikleri '31 Mart yerel seçimleri sonrasında İzmir'deki bütün metropol belediyeleri, İzmir genelinde ise 24 belediyeyi yönetmeye hak kazanan CHP'nin bir milletvekili, bu belediyelerin bazılarını bir akredite muayene kuruluşunun temsilcileri ile birlikte pazarlamacı edasıyla kapı kapı gezmiş, bu bilgi fotoğrafları ile birlikte basına da yansımıştır' şeklindeki ifadeleri, söz konusu fotoğraf ile gerçekliğin gözler önüne serilmiş halidir. Odanın açıklamasında yer alan 'yukarıdan gelen yoğun baskı' ve 'genel merkeze belirli oranda bulunacağı maddi katkı' konuları bir an önce açıklığa kavuşturulmalıdır. Ne yazık ki CHP'li belediyelerin büyük bölümü 'yukarıdan' gelen baskı ve dayatma nedeniyle mevcut çalışmalarını yürütememekte, sözleşmeleri usulsüz bir şekilde iptal etmektedir. Belediye başkanlarını hukuksuzluğa kadar iten bu dayatma, seçimlerin hemen ardından ortaya çıkmıştır. Dayatma ve talimatların gelmeye devam edeceği aşikardır. Kendisine oy verenleri çantada keklik gören, 'nasıl olsa bir şey olmaz' tutumuyla hareket eden zihniyet, er ya da geç kamuoyunun vicdanında duvara toslayacaktır. İzmirli hemşehrilerimiz yıllardır dayatmaya, talimatlara ve tepeden inme politikalara karşı çıkmışlardır. Bu konuda da gereken sağduyuyu göstereceklerine inancım tamdır."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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