Ak Partili Çiğdem Karaaslan, Sur'da onarımları inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesinde başlatılan onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi, esnafı ziyaret etti. Karaaslan, Diyarbakır'ı bir terör şehri olarak değil, medeniyetler, efsaneler ve peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır'a geldi. Merkez Sur İlçesinde çatışmalardan zarar gören esnaf ve aileler için başlatılan Sokak Sağlıklama çalışmalarını yerinde inceleyen Karaaslan'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hüseyin Aksoy, belediye başkanları, eski milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Karaaslan ve beraberindekiler proje kapsamında onarılan tabelaları inceledi. Heyete, Sur esnafı çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

İnceleme sonrası Vali Aksoy, komisyon üyeleri ile birlikte çalışmaları incelemek üzere dolaştıklarını belirtti. Vali Aksoy, "Özellikle tarihi eserlerin onarımı konusunda, yürütülen çalışmalarda Sur'da 14 tarihi eser restore ediliyor. Bunlar bölgenin yeniden inşası, truzimde hak ettiği noktaya gelebilmesi adına yürütülen önemli çalışmalar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir Kültür Birim Başkanı Çiğdem Karaaslan ise Diyarbakır'ın kalbi Sur'da olduklarını, Diyarbakır'da özellikle son dönemde terör nedeniyle Sur içinde yoğun olarak yaşanmış olan yıkımın ardından burada bir çok faaliyetin eş zamanlı yürüdüğünü söyledi. Karaaslan, "Bunlar hem sosyal anlamda, hem de aynı fiziki dönüşüm ile yapılanlar. Bunun bir örneğini görmek için Diyarbakır Gazi caddesindeyiz. Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, Diyarbakır biz artık medeniyetler şehri, efsaneler şehri, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz ve geçireceğiz. Ummalı çalışmalarımız devam ediyor. Hep birlikte Diyarbakır'ı insanımıza, şehrimize en büyük kazancı sağlayacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Karaaslan ve beraberindekilerin kentte temas ve incelemeleri devam ediyor.



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