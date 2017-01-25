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AK Partili belediye başkanı şikayetçi olunca CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Arzu KAYA/İSTANBUL,() CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Erdem hakkında iftira içerikli demeç verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Yeğin hakkındaki soruşturma...

AK Partili belediye başkanı şikayetçi olunca CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Arzu KAYA/İSTANBUL,() CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Erdem hakkında iftira içerikli demeç verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Yeğin hakkındaki soruşturma Erdem'in suç üzerine başlatıldı.Adliyeye avukatıyla gelen Yeğin'e destek vermek için CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve çok sayıda partili adliyedeydi.

 

 

"RAKİPLERİNİ ELEŞTİRMESİ EN DOĞAL HAKKI"


İfadenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Sancaktepe İlçe Başkanı'nın savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını belirterek, "Bunun nedeni de şöyle anlaşılıyor, ilçe başkanın kendi rakiplerini siyaseten eleştirmesi en doğal hakkı" diyerek Yeğin'e destek verdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Yeğin'in görevini yerine getirdiğini kaydederek, "Belediye Meclisinde yapılan, gazetelere de yansıyan bir konuşma hakkında soruşturma açılmasını gereksiz buluyoruz" diye konuştu.

 

 

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN


Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 21 Eylül 2016 tarihinde bir haber portalında CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin'in demeçlerine yer verilerek haber yapıldığını belirtti. Haberde, Erdem'in FETÖ destekçisi olduğu yönünde iftira içerikli demeçler bulunduğu belirtilen dilekçede, haberin yayınlandığı haber portalı çalışanları hakkında da "İftira" suçundan dava açılması talep edildi.

 


 

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