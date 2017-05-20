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AK Partili Atçı: Çerkesler kimliklerini korumak istiyor

AK Parti  Kayseri Milletvekili, Çerkes asıllı Hülya Nergis Atçı, Çerkesler'in Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin153’üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye’de yaşayan Çerkesler, yeryüzündeki tüm toplumlar...

AK Partili Atçı: Çerkesler kimliklerini korumak istiyor
AK Parti  Kayseri Milletvekili, Çerkes asıllı Hülya Nergis Atçı, Çerkesler'in Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin153’üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye’de yaşayan Çerkesler, yeryüzündeki tüm toplumlar gibi kültürlerini yaşatmak ve kimliklerini korumak istemektedir. AK Parti olarak,  seçmeli anadil dersi ile Çerkes dilinin okullarda seçmeli olarak öğretilmesinin önünü açtık" dedi.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, 21 Mayıs tarihinin Çerkeslerin Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıldönümü olduğunu ifade etti. Atçı 1862-64'ün Osmanlı topraklarına zorunlu göçün yoğun olarak görüldüğü tarihler olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Çerkesler, Osmanlı topraklarına göç etmeden önce yaklaşık 300 yıl Çarlık Rusya’sıyla sürekli savaş halinde oldu. Çarlık Rusya’sının, 19'uncu Yüzyıl başlarında Güney Kafkasya’yı, aynı yüzyıl ortalarında da Kuzey Kafkasya’yı işgal ve ilhak etmesiyle, toplu olarak sürgüne tabi tutulmuşlardır. O tarihte Çerkeslerin önünde 3 seçenek vardı; Hristiyan olmak, Kuban’ın sol kıyısına yerleşmek ya da Osmanlı'ya gitmek. Atalarımız Osmanlı Devleti topraklarına yerleşmeyi seçti.  Günümüzde dünyada yaşayan Çerkeslerin en büyük kesimi  Türkiye’de bulunmaktadır. En yoğun Çerkes yerleşimi Kayseri, Kahramanmaraş, Düzce, Yalova, Sakarya, Tokat,  Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas, Adana, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de bulunmaktadır. Çerkesler, Anayurtları olan Kafkasya’da Rusya Federasyonuna bağlı olarak Adığey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Abhazya, Güney Osetya, Özerk Cumhuriyetleri adı altında yaşamaktadırlar.Türkiye’de yaşayan Çerkesler, yeryüzündeki tüm toplumlar gibi kültürlerini yaşatmak ve kimliklerini korumak istemektedirler."
Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti olarak, seçmeli anadil dersi ile Çerkes dilinin okullarda seçmeli olarak öğretilmesinin önünü açtıklarını Halk Eğitim Merkezleri’nde de bu olanağın sağlandığını vurguladı. Atçı, "Çerkesler, güçlü ve çağdaş bir Türkiye için her zaman önemli katkılarda bulunmuşlar ve bu katkılarını artırarak sürdürmeye devam edeceklerdir. Çerkes Sürgününün bu 153. yılında, tüm insanlarımızı bilinçlenmeye ve bu günün kederini paylaşmaya çağırıyoruz. Soykırım ve Sürgünde hayatını kaybedenleri saygı ile anıyor, Allah hiçbir millete böylesi soykırımı  ve sürgünü yaşatmasın diyor, yeryüzünde yaşayan tüm insanların barış, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum” dedi. 

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