Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’nde AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, bir markette alışveriş yaparken 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu yaralanan Ortaay, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, raporu aldı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında İpekyolu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ortaay, yeni açılan markette alışveriş yaparken içeri gelen bir kişi tarafından, ardından dışarda bekleyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Market önünde baş ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan Ortaay, market çalışanların yardıma gelmesi üzerine saldırganların elinden kurtuldu.Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerine pansuman yapılan Ortaay, dayak yediğine dair rapor alıp evine döndü. Olayı polise haber verdiklerini ve saldırganların arandığını anlatan Ortaay saldırganların bir an öce yakalanmasını ve gereken cezayı almalarını istedi.

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