AK Parti ve MHP İzmir il başkanlarından 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, dün Ankara'daki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Sürekli, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederken, MHP İl Başkanı Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum. Biz 100 PKK'lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi, 6 yaralımızı unuttuk, başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa, failler onlardır" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığına yeni atanan Kerem Ali Sürekli'yi yeni görevinden dolayı tebrik eden Şahin, Cumhur İttifakı kapsamında birlikte çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Öte yandan, iki başkan, dün Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırının bir şehit cenazesinde yapıldığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tekrar şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı milleti için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecek. Saldırı olayına gelince; yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sorumlularla ilgili yasal işlemler devlet yetkililerimizin açıklamasından da anlaşılacağı üzere yapılmaktadır, yapılacaktır" dedi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum. Tabii ki çirkin bir saldırı. Biz 100 PKK'lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi, 6 yaralımızı unuttuk, başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa, failler onlardır" diye konuştu.

'PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR'

Cumhur İttifakı ile ilgili de değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Sürekli, "Cumhur İttifakı son seçimde uyum açısından müthiş bir performans gösterdi. Sonuçları bakış açısına göre tartışılabilir ama bir ve beraber hareket etmek açısından çok güzel bir süreç yaşandı. Cumhur İttifakı'nın oluşması için önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı bu ülkenin bekası için kurulmuş, pazara kadar değil mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Bunun sonuçlarını da olumlu olarak görüyoruz. İzmir için bundan sonra Cumhur İttifakı ortakları olarak hep birlikte çalışacağız, politika yürüteceğiz. İzmir'e Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışını göstereceğiz. Veysel Başkanımızı yakından tanıyorum, bu yüzden verimli çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum. Her zaman iletişim halinde olacağız" dedi.

Yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi tebrik eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Kerem Ali Sürekli geçmişten tanıdığımız, seçim dönemlerinde birlikte çalıştığımız yakın mesai arkadaşımızdır. Bu süreci çok iyi götürebileceğine, iyi işler yapabileceğine eminiz. Cumhur İttifakı ortağı olarak destekçisi olacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.



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