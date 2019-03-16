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Ak Parti Van'da 3 gün seçim müziği çaldırmayacak

VAN, () - AK Parti Van İl Başkanlığı ve Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Yeni Zelanda'daki kanlı saldırı nedeniyle 3 gün boyunca seçim müzikleri çaldırmama kararı alırken, Van Valiliği de, Shopping Fest etkinliklerine ara verildiğini...

Ak Parti Van'da 3 gün seçim müziği çaldırmayacak

VAN, () - AK Parti Van İl Başkanlığı ve Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Yeni Zelanda'daki kanlı saldırı nedeniyle 3 gün boyunca seçim müzikleri çaldırmama kararı alırken, Van Valiliği de, Shopping Fest etkinliklerine ara verildiğini duyurdu.
Yeni Zelanda'da dün 2 camiye yönelik yapılan kanlı saldırıda 49 kişinin hayatını kaybetmesi, 48 kişinin de yaralanması ülke genelinde tepkilere ve kınamalara neden olurken, bazı programlar da iptal edildi. Van'da da Ak Parti il Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, 3 gün boyunca seçim müzikleri çaldırmama kararı aldı. 
Bu arada Van Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile bir çok kurumun desteği ile kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15-29 Mart günleri arasında düzenlenen 'Shopping Fest'  etkinliklerinin özellikle müzik ve eğlence programlarına da 3 gün boyunca ara verildiğini duyurdu.. 

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