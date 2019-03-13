AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Yıldırım: Şişli’nin trafik sorunu böyle çözülecek

İSTANBUL, () -AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçim projelerini açıkladı. Hayata geçirmeyi planladıkları projelerin başında Şişli’nin trafik sorununu çözmek geldiğini belirten Yıldırım, "Şişli 4.0" başlıklı seçim vaatleri arasında Şişli için çok sayıda otopark yapılacağı, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin yenileceği, kreş ve oyun sokaklarıyla gençlerin ve çocukların daha sağlıklı sosyalleşeceği projelerini sıraladı.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Nihal Yıldırım, 31 Mart seçimleri için hazırladığı seçim projeleri ve seçim vaatlerini açıkladı."Şişli 4.0" başlığı taşıyan proje kitapçığında, Şişli için çok kritik 26 projeye yer verildi. Projeler arasında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nin üzerini kapatarak, 12 ay hizmet vermesini sağlamak da var. AK Parti Şişli Adayı Yıldırım’ın projeleri özetle şöyle:

KUŞTEPE SALIPAZAR YERİ VE KUŞTEPE HALISAHA

Kuştepe Salı Pazarı ve Kuştepe Halı Sahası birleştirilerek resmi müsabakalara ev sahipliği yapacak bir stadyum, onun altına otopark, alt katında ise bir gençlik merkezi yapılacak. Haftanın bir günü ise kapalı semt pazarı olarak hizmete devam edecek.

FERİKÖY TAKSİM SPOR KULÜBÜ

Taksim Spor kulübü yenilenerek içerisinde yüzme havuzu, futbol sahası ve otoparkı da bulunan yeni spor kompleksi inşa edilecek.

ESENTEPE ÇADIR MODELİ SPOR SALONU

İhtiyacı olan okulların önüne çadır tipi spor salonu yapılarak, öğrencilerin daha modern imkanlara sahip bir spor kompleksine kavuşması sağlanacak.

PAŞA MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ

Gençlerin kendilerini hem dersleri hem de kültür sanat aktiviteleri açısından geliştirebilecekleri, geleceğe hazırlanabildikleri bir gençlik merkezi yapılacak. Üniversiteli eğitim koçları rehberliğinde, gençlerle sürekli iletişim halinde olunacak.

MADDE BAĞIMLILIĞI REHABİLİTASYON MERKEZİ

Piyalepaşa Bulvarı’nda yapılacak rehabilitasyon merkezi ile gençlerin madde bağımlılığından uzaklaşmalarına yardımcı olunacak, madde bağımlısı gençlerin rehabilite ve tedavisi üstlenilecek.

ESENTEPE MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ VE OTOPARKI

Esentepe Zincirlikuyu mevkiinde Mecidiyeköy Spor’un kullandığı alana katlı otopark ve yüzme havuzu da içeren bir proje hayata geçirilecek.

İNCİRLİDERE ISLAH ÇALIŞMASI

Paşa Mahallesi’ndeki İncirlidere bölgesine köprü geçiş yolu, aydınlatma, yürüyüş yolu, peyzajlı çevre düzenlemesi ve kadınların kendi markalarını sergileyeceği standlar yapılacak. Bu çevre düzenlemesi ile Şişli'ye prestijli bir cadde da kazandırılacak.

GÜLBAHAR KADIN SAĞLIĞI VE YAŞAM MERKEZİ

Gülbahar mahallesindeki alana, ücretsiz kadın sağlık taramalarının yapıldığı ve kadın hastalıklarına özel sağlıklı yaşam merkezi inşa edilecek. Böylece kadınların sağlık problemleri erken teşhis edilebilecek.

ESKİŞEHİR MAHALLESİ ÇOCUK KREŞİ

Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki alana çocuk kreşi ve etüt merkezi projesi yapılarak, çalışan ebeveynlerin çocuklarını emanet edebilecekleri bir proje kazandırılacak.

GEZEN SİNEMA

Sinema tırları her mahalleye giderek çocuk ve gençlerin kültürel ve eğitici filmler ile buluşması sağlanacak.

OYUN SOKAKLARI

Şişli'de her mahallede çocukların oyun oynayabileceği sokaklar oluşturulacak. Rengarenk boyanacak sokaklarda, unutulmaya yüz tutmuş körebe, saklambaç, ip atlama gibi oyunlar yeniden canlanacak.

FERİKÖY İSKİ PARKI-KENT PARKI

Feriköy’de yıkılan İSKİ binasının yerine sosyal tesis ve millet bahçesi yapılacak, böylece Şişli'ye büyük bir park kazandırılacak.

RUMELİ CADDESİ SLİM OTOPARK

Yer altına beş katlı otomatik otopark yapılacak. Böylece Şişli'nin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğu ortadan kaldırılacak.

MECİDİYEKÖY MEYDAN CAMİ

Geçiş yolları ve finans merkezlerinin ortasında bulunan Mecidiyeköy meydanına, altında 4 katlı otopark olan bir cami yapılacak. Böylelikle hem otopark sorunu çözülecek hem de yapılacak yeşil alan çalışmasıyla meydan yeşillendirilecek.

HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU YENİLENECEK

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, uzman mühendisler tarafından hazırlanan bir proje doğrultusunda açılır-kapanır sistemle üstü kapatıIabilir hale getirilecek. Böylece etkinlik alanı mevsim gözetmeksizin kullanıma sunulacak. Yanındaki atölyeleri ise yeraltına alınarak bu bölge peyzajlı yeşil alan olarak değerlendirilecek.