Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez Aksaray'da çalındı

ANKARA() - AKSARAY'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılışında Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez çalındı.
ANKARA() - AKSARAY'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılışında Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez çalındı.
10 Şubat 2017 Cuma 19:08
ANKARA() - AKSARAY'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılışında Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez çalındı.
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