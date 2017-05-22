AK Parti MKYK'ya giren MUTSO Başkanı Karakuş'tan 'FETÖ' açıklaması

AK Parti'nin dün Ankara'da yapılan 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK'ya giren Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, "Onur ve gurur duydum. 'Oda seçimlerine FETÖ karıştı' iddiası nedeniyle bir kişinin verdiği dilekçe üzerine hakkımda soruşturma açıldı. Listeye girmemin ardından hakkımda sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldı. Yapılanları kınıyorum" dedi.

AK Parti 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde, partinin en üst yönetim organlarından MKYK'ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi olan MUTSO Başkanı Bülent Karakuş da girdi. AK Parti MKYK'ya girmesinin ardından, 'FETÖ soruşturması geçirmesi' ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunulan MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MKYK listesine girdiğim için onur ve gurur duydum. Ancak kamuoyu şunu bilsin benim böyle bir talebim olmadı. Muğla'mıza hizmet etmek benim için şereftir. 2013 yılının Mayıs ayında yapılan oda seçimlerinden sonra 'oda seçimlerine FETÖ karıştı' iddiası, 3 kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımların gündemde tutulması üzerine bu kişilerden 2016 yılının Ekim ayında şikayetçi oldum. Savcılık takipsizlik kararı verdi. 3 kişi de 2017 yılı Mart ayında yine hakkımda şikayet dilekçesi vererek iddialarını gündeme getirdi. Bu soruşturma devam ediyor. Listeye girmemin ardından hakkımda sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldı. Yapılanları kınıyorum."

Karakuş'un MKYK'ya girmesinin tüzük gereği MUTSO Başkanlığı görevinden istifa etmesini gerektirmediği, bu görevine de devam edeceği öğrenildi.



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