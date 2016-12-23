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AK Parti Manisa İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından görevden alındı. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, anayasa çalışmaları ve referandum sürecinde heyecanı yüksek bir teşkilat için bu değişikliğin...

AK Parti Manisa İl Başkanı görevden alındı
AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından görevden alındı. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, anayasa çalışmaları ve referandum sürecinde heyecanı yüksek bir teşkilat için bu değişikliğin yapıldığını söyledi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen, ancak istifa etmeyen AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında görevden alındığı öğrenildi. Gürcan'ın yerine yeni il başkanı atanıncaya kadar Erol Aykut'un vekaleten görevi sürdüreceği bildirildi. Görevden alınma kararını doğrulayan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Gayretli, motivasyonu yüksek, heyecanlı bir teşkilat kurmak için değişiklik yapıldığını biliyoruz. İl başkanlığı için 8-10 kişinin müracaat ettiğini biliyorum. Onların içinden 3-4 arkadaşı genel merkez davet eder ve onlardan birine görev verir. Müracaat edenlerin dışında Manisa'nın kamuoyunun yakından tanıdığı birisi de olabilir. MKYK toplantısında görevden alındı. Genel merkez heyecanı yüksek, performansı biraz daha fazla bir il yönetimi kurma arzusu var. Bizimle paylaştıkları şey bu. Şehrin tamamını kucaklayan bir yapı oluşturmak hedefleniyor. Önümüzde bir referandum ve seçim süreci var. Daha diri, daha heyecanlı bir teşkilat kurma beklentimiz var" diye konuştu.
Genel merkezin çağrısına rağmen istifa etmeyip görevden alınan Zülfikar Gürcan ve yönetim kurulunda istifa etmeyen üyelerle ilgili 5 yıl boyunca partide aktif görev alamayacakları iddialarıyla ilgili konuşan Bilen, "Genel merkez görevden almalara çok sıcak bakmaz. Ama istifa etmeyenlerle, genel merkezin kararına itiraz edenlerle ilgili genel merkez çok sıcak bakmaz. Yeni oluşturulacak yönetimlerde görev verme noktasında böyle bir prensip kararı olduğunu biliyorum" dedi.

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