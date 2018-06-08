AK Parti'li Ünal: Demirören, Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, değerli bir insandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yatırımlarla ayağa kalmasında ve Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, çok değerli, çok önemli bir insandı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Demirören Grubu'na taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş'ta temaslarını sürdüren AK Parti Sözcüsü Ünal, Batıpark Camii'nde cuma namazını kıldı. Ünal, cami çıkışında, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten AK Parti'li Ünal, Demirören Ailesi'ne başsağlığı diledi. Ünal, "Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizin güzide bir iş adamıydı, iş dünyasının önemli şahsiyetlerinden birisiydi. Türkiye'nin yatırımlarla ayağa kalmasında ve Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, çok değerli, çok önemli bir insandı. Ben, ailesine başsağlığı diliyorum. Demirören Grubu'na taziyelerimi iletiyorum. Allah, ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine sabırlar versin; başları sağ olsun" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI