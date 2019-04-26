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AK Parti'li Ünal'a üniversitelilerden ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Genel Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve üniversite öğrencilerini ağırladı. TÜGVA üyeleri ve beraberindeki üniversite öğrencileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...

AK Parti'li Ünal'a üniversitelilerden ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Genel Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve üniversite öğrencilerini ağırladı.
TÜGVA üyeleri ve beraberindeki üniversite öğrencileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a ziyarette bulundu. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret sırasında Kırıkkale’ye en kısa zamanda ziyarette bulunacağını aktaran Mahir Ünal, Kırıkkale’de yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Kırıkkale’ye en son grup başkanvekiliyken geldiğini ifade eden Ünal, Ramazan ayında Kırıkkale’de düzenlenecek iftar programında yer alacağını söyledi.
‘GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ’
TÜGVA Kırıkkale temsilcisi Çağrı Parlak, Kırıkkale’de önemli işler yaptıklarını belirterek, “Kırıkkale’de genç arkadaşlardan oluşan yönetimimizle güzel işlere imza atıyoruz. Bu çerçevede bizlere destek olan kamu, kurum ve kuruluşlarına, Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer’e, Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’ya, İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumluya, İl Genel Meclis Başkanımız Murat Çaykara’ya teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Kırıkkale’yi ziyaret için bir söz verdi. Bizleri ziyadesiyle mutlu etti, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

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