AK Parti'li Şanverdi: İdlib'de hazırlıksız olduğumuz bir durum yok

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, rejimin saldırısı nedeniyle yaşadıkları kent ve kasabaları terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi. Şanverdi, "Gerekli tedbirlerimiz, ilgili kurumlar tarafından sürekli güncellenmektedir. Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz bir durum söz konusu değil" dedi.AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi, TBMM'de grubu adına yaptığı konuşmada, tüm kurumlarla gerekli tedbirlerin alındığını söyleyerek, Suriyelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörden arındırılan 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekatı bölgelerine göç ettiklerini kaydetti.Suriye'deki iç savaşın 9 yıldan bu yana devam ettiğini belirten Şanverdi, "Esad hükümetinin, sivillere yönelik havadan yaptığı saldırılarda 400 binden fazla insan yaşamını yitirmiş ve 13 milyondan fazla insan ülke içinde ve dışında göç etmek zorunda kalmıştır. 6 milyondan fazla insan mülteci konumuna düşmüş, savaştan kaçan insanlara kucak açan ilk ülke de Türkiye olmuştur. Türkiye, şu anda dünyada en fazla Suriyeli barındıran ülke olarak 3 milyon 514 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'deki Suriyelilerin çoğu, Türkiye- Suriye sınırına yakın olan bölgelerden gelmektedir. Bu bölgeler, aynı zamanda yoğun çatışmalarında olduğu bölgelerdir. Esed güçleri, diğer ülkelerin hava desteğiyle İdlib'in güney doğusundaki en büyük ilçesi olan Maaret el Numan'a ve çevresine son günlerde hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar sonucunda yüzlerce masum insan hayatını kaybederken, yüz binlerce insan sınıra doğru akın etmeye başlamıştır" diye kouştu.'GÖÇ DALGASINA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ'Göç dalgasına karşı Hatay Valiliği ile tüm kurumların ve hükümetin gerekli tedbirleri aldığını belirten Şanverdi, "Gerekli tedbirlerimiz, ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak güncellenmektedir. Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Evlerini terk eden yüz binlerce Suriyeli, eşyalarını da alarak taşıdıkları uzun araç konvoyları ile terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç etmektedir. 'İdlib'in Yanındayız Kampanyası' başlattık. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde evlerinden edilen insanlara kendi topraklarında yeni kamplar oluşturarak, bu insanların barınmaları sağlanmaktadır. Yerleşecek alan bulamayan savaş mağduru masum sivillere yönelik olarak Suriye içerisinde briket evler kurulmaktadır. Her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız insanlar, briket binaların bitmesinin ardından evlere yerleştirilecekler. İdlib'deki bu dramın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz" dedi.