AK Parti'li Öztürk'ten, Gökova Körfezi açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Gökova Körfezi, Marmaris, Ula ve Menteşe bölgelerindeki SİT alanlarının Bakanlar Kurulu kararı ile daraltıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Milletvekili Nihat Öztürk, "Sadece mevcut yerleşim yeri olan 2 bin 51 hektar alan, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmiştir. Bütün bunlara rağmen SİT alanlarının daraltıldığı, doğal alanların ranta açıldığı şeklindeki tüm ifadeler siyasi ranta yöneliktir. Gerçekleri ifade etmemektedir. Gökova Körfezi'nde daha önce 36 bin 282 hektar olan SİT alanı 44 bin 21 hektara yükseltilmiştir" dedi.

Milletvekili Öztürk, konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan istediği açıklamayı da basın mensupları ile paylaştı. Öztürk, Bakanlıktan kendisine gönderildiğini belirttiği açıkmaya şu şekilde paylaştı:

"Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 2014 yılından itibaren ülkemizin bütününde başlatılan doğal SİT alanlarının yeniden değerlendirilmesi çalışmalarında kullanılan Uluslararası Doğayı Koruma Birliğine (İnternational Union for Conservation of Nature-IUCN) ait yeni SİT statülerinin gerek basın mensupları gerekse kamuoyunca yeterince bilinmediği anlaşılmaktadır. Daha önce kullanılan 1., 2., 3. derece doğal SİT derecelendirilmesi yerine yeni yapılan çalışmalarda Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları kriterleri kullanılmaktadır. Kamuoyunda yaygın olarak bir yanlış anlama olduğu anlaşılmaktadır. Kesin korunacak hassas alanlar eski 1. derece SİT statüsünün karşılığı değildir. Kesin korunacak hassas alanlar 1. derece doğal SİT statüsünden daha üst bir koruma statüsü sağlamaktadır. Örneğin 1. derece doğal SİT alanlarında tek katlı günübirlik tesis yapma imkanı varken kesin korunacak hassas alanlarda hiçbir inşai izne imkan verilmesi söz konusu değildir. Kesin yapı yasağı vardır. Kesin korunacak hassas alanlarda sadece ekolojik sistemin, doğal yaşamın gözlenmesi gibi bilimsel araştırmalar izin verilebilir, devrilen ağaçların dahi kaldırılmasına izin verilemez. Kesin korunacak hassas alandaki özel mülk sahiplerinin mülklerine herhangi bir tasarruf imkanı inşaat, tarım gibi kalmadığından devlet tarafından kamulaştırma zorunluluğu getirilmiştir."

DOĞAL YAPIYLA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYEN YAPIYA İZİN VAR

Eski 1. derece doğal SİT statüsünün karşılığı olarak nitelikli doğal koruma alanları eş değerlik gösterdiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Eski 1.derece doğal SİT alanlarında tek katlı günübirlik tesisler yapılabilmekte iken nitelikli doğal koruma alanlarında da yine tek katlı ahşaptan bungalov türü doğayla aykırılık teşkil etmeyerek bütünleşecek türde yapılara izin verilebilecektir. Nitelikli doğal koruma alanlarında, taş, toprak, kum dahi alınamaz, toprak, çöp, cüruf dökülemez, taş, tuğla, mermer, kum ve maden ocağı açılamaz. Görüldüğü gibi tamamen eski 1. derece doğal SİT alanı özelliklerine haizdir. Özetle ifade etmek gerekirse; kesin korunacak hassas alanlar eski 1. 2. ve 3.derece doğal SİT statüsünün üzerinde bir koruma statüsü içermektedir. Eski 1. derece doğal SİT statüsünün karşılığı, Nitelikli Doğal Koruma Statüsü'dür. Sürdürülebilir koruma ve kotrollü kullanım alanı statüsü eski 2.ve 3. derece doğal sit statüsüne karşılık gelmekte ve düşük yoğunluklu inşaata izin vermektedir" denildi.

'SİT ALANLARININ DARALTILDIĞI İDDİALARI SİYASI RANTA YÖNELİKTİR'

Bu genel ilkeler açısından değerlendirildiğinde Muğla Gökova Bölgesi'nde eski 1. 2. ve 3. derece doğal SİT alanlarının toplamının 36 bin 282 hektar olduğu da vurgulanan Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu alanın 35 bin 528 hektar kısmı 1. derece, 754 hektarlık kısmı 3. derecedir. Yeni yapılan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları doğrultusunda doğal SİT alanı olarak belirlenen alanın toplamı 44 bin 21 hektardır. Bu 44 bin 21 hektar alanın, 14 bin 991 hektarlık kısmı kesin korunacak hassas alandır. Yani 1. derecenin de üstünde koruma statüsü verilmiştir. 26 bin 979 hektarlık kısmi nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edilmiştir. Kısmi kesin korunacak alan ile kısmi nitelikli doğal koruma alanı toplam 41 bin 970 hektardır. Yani eski 36 bin 282 hektarlık toplam SİT alanından daha büyük bir alana 1. derece ve üstü doğal SİT stasüsü verilmiştir. Sadece mevcut yerleşim yeri olan 2 bin 51 hektar alan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmiştir. Bütün bunlara rağmen SİT alanlarının daraltıldığı, doğal alanların ranta açıldığı şeklindeki tüm ifadeler siyasi ranta yöneliktir. Gerçekleri ifade etmemektedir."



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