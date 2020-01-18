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AK Parti'li Kaya'dan Menderes'e katı atık tesisi tepkisi

GENEL 18.01.2020, 15:21
AK Parti'li Kaya'dan Menderes'e katı atık tesisi tepkisi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes'e yapılacak çöp tesisi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a tepki gösterdi. Kaya, "Menderes kasaba değildir, kasaba politikacısı tarzıyla yönetilmez. Zübük siyasetle, yalanla ve dolanla bu işler yürümez. Menderes'in Belediye Başkanı ya Menderes'e ve Menderesli hemşehrilerimizin hakkına sahip çıkar ya da oturduğu koltuğu boş yere işgal etmeyip çeker gider" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e kurmayı planladığı Katı Atık Bertaraf Tesisi tartışma yarattı. Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a tepki gösterdi. Kaya, çeyrek asırdır İzmir'in çöp sorununu çözemediklerini ve İzmirlilerin aklıyla alay ettiklerini söyleyerek, "'Halen Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım, ben de ilçeme çöp istemezdim' diyen Sayın Tunç Soyer, Menderes'i çöplük yapmak için kolları sıvadı. İşte CHP'nin çark siyaseti. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki, Tunç Soyer İzmir'in 30 ilçesine eşit yaklaşmakla ve eşit hizmet götürmekle mükellef bir büyükşehir belediye başkanıdır. Seferihisar için istemeyeceğini Menderes için de istememek, Kınık ile Karşıyaka'yı birbirinden ayırmamak zorundadır. Eşsiz güzellikleri ve rayihasıyla herkesi cezbeden Seferihisar'ımız neyse, onun komşu ilçesi Menderes'imiz de odur. İkisi de güzel İzmir'imizin birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. Doğasıyla, tarımıyla, tarihiyle, deniziyle, turizmiyle öne çıkan bu güzel ilçelerimiz çöplük olamaz. Soyer, Menderes'i İzmir'in çöplüğü yapmak istiyor. Biz ise tarımsal organize sanayi bölgesiyle, turizmden artan payı ve üniversite hedefiyle geleceğe koşan bir Menderes planlıyoruz" diye konuştu.
'MENDERES'TEN İNTİKAM ALMAYA DEVAM EDİYORLAR'
Menderes'in İzmir'in giriş kapısı olduğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:
"Hangi akıl kapısının önünü çöplük yapar? Bir önceki dönemde, beş yıl boyunca sırf belediyesi Ak Partili diye Menderes'i cezalandıran zihniyetin kini anlaşılan bitmemiş. Menderes'ten intikam almaya devam ediyorlar. Ama şunu unutmasınlar, Menderes sahipsiz değildir. Soyer böyle yaparken, Menderes'in CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ne yapıyor? İlçesine çöplük getirme önergesinin verildiği Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na katılmıyor. Kamuoyunda ağzını açıp tek laf etmiyor. 'Menderes çöplük olamaz' diyemiyor. Daha geçenlerde basına çıkıp boy boy açıklamalar yapan, 'Hastane inşaatı sorununu çözdüm, onu ben yaptım, şunu da ben hallettim, ben varım, ben ben ben' diyen CHP'li Menderes Belediye Başkanı'na tavsiyem, zübük siyaset anlayışını hemen terk edip asli görevlerini yapmasıdır. CHP'li Mustafa Kayalar, Menderes'i marka kent yapan Ak Partili Bülent Soylu'nun yanında 5 yıl meclis üyeliği yaptın. Hadi Ak Parti belediyeciliğini öğrenmeye vizyonun yetmedi, Soylu'dan Menderes'in çıkarları doğrultusunda adam gibi durmayı da mı öğrenemedin. Yazık. Menderes kasaba değildir, kasaba politikacısı tarzıyla yönetilmez. Zübük siyasetle, yalanla ve dolanla bu işler yürümez. Menderes'in Belediye Başkanı ya Menderes'e ve Menderesli hemşehrilerimizin hakkına sahip çıkar, ya da oturduğu koltuğu boş yere işgal etmeyip çeker gider."

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