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AK Parti'li Kandemir: Mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?

GENEL 01.02.2020, 14:48
AK Parti'li Kandemir: Mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "En son Libya tezkeresinde sözde milliyetçi partiler HDP, İYİ Parti ve CHP bir anda bir bakıyorsunuz kol kola girivermişler. Mesele normal zamanda nerede durduğunuz değil, mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?" dedi.
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bucak'ta partililerle buluştu. Kandemir'e AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi eşlik etti.
'BİZDEN BAŞKA SORUNLARI ÇÖZECEK PARTİ YOK'
İlk olarak AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Erkan Kandemir, burada yaptığı konuşmada partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Kandemir, "Seçimlerde kırgınlık olabilir, küskünlükler olabilir. Gün birlik ve beraberlik günü. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘2019’un Türkiye'nin yıkım yılı’ olmasını istediler, başaramadılar, 2020 şahlanış yılı olacak. Bizden başka sorunları çözecek parti yok. En etkili, en güçlü parti AK Parti'dir. Kongre sürecini vesile yapıp, hep birlikte el ele, kol kola daha da güçlenmeliyiz" dedi.
TÜRKİYE 18 SENEDE AĞIR İMTİHANLARDAN GEÇTİ
AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin 18 senede ağır imtihanlardan geçtiğini söyleyen Kandemir, "Hamdolsun bu günlere geldik. Şimdi geldiğimiz noktada sadece içeride değil, dışarıya doğru da vicdanlı ve adil bir ses tonunu yükseltti. Türkiye'nin son 10 senesinde değer mücadelesinde AK Parti nerede durmuş, muhalefet partileri nerede durmuş? Muhalefet partileri çukur eylemlerinde nerede durmuşlardı? Çukurlar kazdılar. Bizi bu çukurlar üzerinden, hayallerimizi gömeceklerini düşündüler. Sözde özerk bölgeler ilan ettiler, şehitler verdik, oralarda yaşayan Kürt vatandaşlarımızı zorla elde tutmaya çalıştılar. 'Düşün artık yakamızdan' deyip karşı direniş sergilerken, 'göçelim gidelim güvenlik güçleri buraları temizlesin, operasyon yapsın' derken, önlerine set çektiler, 'gitmeyin siz' dediler. O bölgede yaşayan insanlarımız sağlam durdu, 'biz beraber yaşamak istiyoruz' dediler. Hep birlikte hareket edip, Türkiye'nin hayallerini çukura gömmek isteyenleri, çoğu teröristleri çukurlara gömdüler. 15 Temmuz'u yaşadık, ekonomik darbeleri yaşadık, Barış Pınarı Harekatı'nı yaşadık, Fırat Kalkanı'nı yaşadık. Bunlar yapılırken muhalefet neredeydi? En son Libya tezkeresinde sözde milliyetçi partiler HDP, İYİ Parti ve CHP bir anda, bir bakıyorsunuz kol kola girivermişler. Mesele normal zamanda nerede durduğunuz değil, mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?" diye konuştu.
Kandemir, ABD'nin açıkladığı Kudüs planına Türkiye dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde hiç kimsenin gıkını çıkarmadığını da kaydetti. 
Erkan Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra Bucak Belediyesi'ni ziyaret etti. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Erkan Kandemir'i belediye önünde çiçek vererek karşıladı. Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Erkan Kandemir'e belediye hakkında bilgiler verdi. Başkan Emrullah Ünal, ziyaret sonrası Erkan Kandemir ve beraberindekilere incir ve Bucak salebi hediye etti.

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