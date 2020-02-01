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AK Parti'li Kandemir: Mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz? (2)

GENEL 01.02.2020, 16:25
AK Parti'li Kandemir: Mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz? (2)

'CHP, 50 SENE ÖNCE NEYSE BUGÜN DE AYNI'
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bucak'taki programın ardından Burdur Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Öğretmenevi Salonu'ndaki toplantıda konuşan Erkan Kandemir, "Türkiye'nin çözülmez denilen pek çok meselesini çözmüş bir kadronun, o kadronun içerisinde bulunmanın, şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye AK Parti iktidarlarında çok şeyler başardı. Ekonomide çok şeyler başardı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun ve onun yanında hizalanmış o muhalefet bloğunun söylediklerine aldırmamak lazım. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ahlak çok önemli siyasette, bunlar siyaset ahlakını 'bir laf ederiz, bir iftira atarız, acaba gönülleri kafaları bulandırabilir miyiz?' üzerine inşa eden, ahlaklarını böyle oluşturmuş siyasi hareketler. CHP, 50 sene önce neyse bugün de aynı" dedi.
'MİLLETİN HAFIZASINDA BUNLAR ÇOK TAZE'
Çok zorlu bir başörtü mücadelesi verildiğinden bahseden Kandemir, "Kim karşımızda, kim yanımızdaydı? Vicdanlar bunu biliyor. Milletin hafızasında bunlar çok taze. Gezi hadiselerinde 3-5 ağacı bahane edip, Türkiye çınarını baltalamaya koşanlar, o gün ülkenin içerisini karıştırırlarken, kim milletin, kim huzurun, kim barışın yanındaydı, kim karşısındaydı bizim milletimizin hafızalarında. Çukur hadiselerinde, 6-7 Ekim olaylarında. O zaman HDP'nin eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir çağrı yapmıştı ve insanlar sokağa dökülmüştü ve Kürt çocukları ölmüştü. Bunların ellerinde kan var. İşte şimdi onlarla kol kola girmişler bir görüntü veriyorlar. Biz ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Ezanımıza aşığız. Bu toprakların her bir santimi ecdadın emaneti. Ölümüne onu muhafaza etmek boynumuzun borcu. Bunun gereğini yapıyoruz. Bunun bedeli her neyse o bedeli ödemeyi de göze alıyoruz" diye konuştu.
AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en temel özelliğinin, ‘iktidarda kalalım’ sevdasında olmayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erkan Kandemir, şöyle devam etti: "Biz yanlışın tarafı olmayız, hatanın, kusurun, eksiğin zulmün tarafı olmayız. Sadece Türkiye'de değil yeryüzünde de zulmün tarafı olmayız, olmuyoruz. Bugün Kudüs meselesinde tek bir lider, tüm dünyanın hep beraber izlediği bir olayda sesini yükseltiyor. 'Sadece bizim için de değil diyor. Kudüs Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar için ayrı ayrı kutsaldır. Yapmayın bunu, yapamazsınız. Elinizi, gözünüzü oraya dikerseniz sadece huzuru bozmaz, sadece barışı sarsmazsınız, insanlık vicdanı kanarken, milyarlarca insan 'nasıl olur bu iş' derken bir tek lider itiraz ediyorsa, onun adı Recep Tayyip Erdoğan'sa, bu topraklarda yetişmişse biz kendimizi şanslı addederiz. Bundan mutlu oluruz. Onun teşkilatı olmaktan, arkasında durmaktan, siyaset yapmaktan onur duyarız. Biz AK Parti iktidarı, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihe bir kayıt düşüyoruz. Diyoruz ki biz mazlumun yanında, haksızlığın karşısındayız. Biz sesimizi yükselttikçe birileri de karşımızda daha katı duracaktır. Onu da biliyoruz. Dışarıda duranlar önemli değil de içeride onların uzantılarının aynı hissiyatı paylaşanların da yan yana duracağını biliyoruz buna da alışkınız. CHP liderinin bu manada söyleyeceklerinin, çünkü istikametini bu coğrafyadan topraklardan almıyor."
'SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN, KUDÜS BİZİM'
Erkan Kandemir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Kudüs ziyareti sonrası İstanbul'a döneceği uçaktan indirilerek eşi ve çocuklarıyla bir süre alıkonulmasıyla ilgili de şunları kaydetti: "Başakşehir Belediye Başkanımızın eşini, 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğu Kudüs'e gitmişler. Tam dönecekler İsrailli yetkililer hiçbir gerekçe göstermeden uçaktan indirmişler, 4- 5 saat kadar adeta psikolojik bir işkence yapmışlar. Siz ne yaparsanız yapın, Kudüs bizim. Gitmeye devam edeceğiz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Öyle meşru olmayan haliyle orayı ilhak etmek, 'Biz çok güçlüyüz, ne dersek öyle olur' diyerek Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin elinden kopartıp almaya pabuç bırakmayız." 
Mesut MADAN/BURDUR, ()

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