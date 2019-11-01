banner314

banner325

Son Dakika

AK Parti'li Gündoğdu: Buca Belediyesi'nin yardım kararı sosyal belediyecilikle uyuşmuyor

İZMİR'de, Buca Belediyesi'nce ihtiyaç sahibi ailelere verilen 300 ile 500 lira arasındaki yardım bedeli, düşürülürken, 3 bin 200 öğrenciye verilen 100- 150 liralık destek ise tamamen kaldırıldı. Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan...

GENEL 31.10.2019, 16:06
AK Parti'li Gündoğdu: Buca Belediyesi'nin yardım kararı sosyal belediyecilikle uyuşmuyor
İZMİR'de, Buca Belediyesi'nce ihtiyaç sahibi ailelere verilen 300 ile 500 lira arasındaki yardım bedeli, düşürülürken, 3 bin 200 öğrenciye verilen 100- 150 liralık destek ise tamamen kaldırıldı. Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, kararın, sosyal belediyecilik ile uyuşmadığını savundu.
Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç'ın başkanlığındaki Belediye Meclisi'nde, ekim ayı toplantısında, dar gelirli ailelere yapılan yardım azaltılarak, öğrencilere verilen destek de tamamen kaldırıldı. Sosyal yardımlarla ilgili alınan kesinti ve kısıtlama kararını eleştiren Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, sosyal belediyecilik anlayışıyla kararın bağdaşmadığını söyledi.
Gündoğdu, 2009 ile 2014 yılları arasında AK Parti belediye meclis üyeliği yaptıktan sonra ikinci döneminde olduğunu belirterek, "Buca Belediyesi tarafından ortaokul ve lisede başarılı olan 3 bin 200 öğrenciye aylık 100-150 lira arasında burs veriliyordu. 2018 yılından itibaren bu burs verilmemeye başlandı. Oysa bu burslar eskiden beri veriliyordu. Bu yıl da 3 bin 700 öğrencinin başvurusu alındı ancak onlara da hiç verilmedi" dedi.
Bursların kesilmesine bütçedeki yetersizliğin gerekçe gösterildiğini kaydeden AK Parti'li Gündoğdu, şöyle konuştu:
"Buca Belediyesi başkanlık önergesiyle teşekkür ve takdir alan öğrencilere yaptığı düzenli yardıma son verdi. Belediyenin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenciler mağdur edildi. 37 meclis üyesinden AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık 20'sinin kabul oyuyla bu karar alındı. Belediyenin borcu olduğunu açık açık söylediler. Sosyal yardımları kesmek için mazeret üretiyorlar. Belediyenin 400 milyon liraya yakın borcu olduğu söyleniyor. Başkan bir önceki mecliste grup başkan vekiliydi. O zaman bu borçları bilmiyor muydu? Buca Belediyesi'nin belirli aralıklarla 900 aileye 300 ile 500 lira arasında değişen yardımları vardı. Bunu da 100 liraya sabitlediler. Sosyal belediyeciliğin ana kaidesi olan halkla yardımlaşmayla bu karar bağdaşmıyor. Başkan Kılıç'a, 'Söylemleriniz farklı, icraatlarınız farklı' diyoruz. Yeri geldiğinde sosyal belediyecilikten bahsediliyor ama icraata gelince tam tersi kararlar alınıyor. Kesintiler nedeniyle vatandaşlar bize ulaşıyor. Çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaş mağdur edildi."

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5