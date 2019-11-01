AK Parti'li Gündoğdu: Buca Belediyesi'nin yardım kararı sosyal belediyecilikle uyuşmuyor

İZMİR'de, Buca Belediyesi'nce ihtiyaç sahibi ailelere verilen 300 ile 500 lira arasındaki yardım bedeli, düşürülürken, 3 bin 200 öğrenciye verilen 100- 150 liralık destek ise tamamen kaldırıldı. Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, kararın, sosyal belediyecilik ile uyuşmadığını savundu.Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç'ın başkanlığındaki Belediye Meclisi'nde, ekim ayı toplantısında, dar gelirli ailelere yapılan yardım azaltılarak, öğrencilere verilen destek de tamamen kaldırıldı. Sosyal yardımlarla ilgili alınan kesinti ve kısıtlama kararını eleştiren Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, sosyal belediyecilik anlayışıyla kararın bağdaşmadığını söyledi.Gündoğdu, 2009 ile 2014 yılları arasında AK Parti belediye meclis üyeliği yaptıktan sonra ikinci döneminde olduğunu belirterek, "Buca Belediyesi tarafından ortaokul ve lisede başarılı olan 3 bin 200 öğrenciye aylık 100-150 lira arasında burs veriliyordu. 2018 yılından itibaren bu burs verilmemeye başlandı. Oysa bu burslar eskiden beri veriliyordu. Bu yıl da 3 bin 700 öğrencinin başvurusu alındı ancak onlara da hiç verilmedi" dedi.Bursların kesilmesine bütçedeki yetersizliğin gerekçe gösterildiğini kaydeden AK Parti'li Gündoğdu, şöyle konuştu:"Buca Belediyesi başkanlık önergesiyle teşekkür ve takdir alan öğrencilere yaptığı düzenli yardıma son verdi. Belediyenin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenciler mağdur edildi. 37 meclis üyesinden AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık 20'sinin kabul oyuyla bu karar alındı. Belediyenin borcu olduğunu açık açık söylediler. Sosyal yardımları kesmek için mazeret üretiyorlar. Belediyenin 400 milyon liraya yakın borcu olduğu söyleniyor. Başkan bir önceki mecliste grup başkan vekiliydi. O zaman bu borçları bilmiyor muydu? Buca Belediyesi'nin belirli aralıklarla 900 aileye 300 ile 500 lira arasında değişen yardımları vardı. Bunu da 100 liraya sabitlediler. Sosyal belediyeciliğin ana kaidesi olan halkla yardımlaşmayla bu karar bağdaşmıyor. Başkan Kılıç'a, 'Söylemleriniz farklı, icraatlarınız farklı' diyoruz. Yeri geldiğinde sosyal belediyecilikten bahsediliyor ama icraata gelince tam tersi kararlar alınıyor. Kesintiler nedeniyle vatandaşlar bize ulaşıyor. Çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaş mağdur edildi."