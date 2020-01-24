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Ak Parti'li Dağ: Burak Oğuz'un CHP içindeki referansı kim?

GENEL 24.01.2020, 11:26
Ak Parti'li Dağ: Burak Oğuz'un CHP içindeki referansı kim?

İZMİR, ()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. FETÖ iltisakı nedeniyle tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz konusunda CHP'li yöneticilerin kaçak dövüşmeye çalıştığını vurgulayan Dağ, "Cevaplanması gereken tek ve net bir soru bulunmaktadır. Urla Belediye Başkanı'nın CHP içindeki referansı kim ya da kimlerdir?" dedi.
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken, CHP Konak eski ilçe Başkanı Aytekin Tusla, katıldığı bir televizyon programında, FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un daha önce de aday adayı olduğunu, fakat FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle adaylığının reddedildiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da bu açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Dağ, "Masumiyet karinesine saygı duyduğumuz ve olay yargıya intikal ettiği için bu meseleye siyaseten yorum yapmamaya özen gösterdik. Ancak söz konusu ithamların delillendirilmesi, CHP'nin baştan itibaren inkarcı ve manipülatif tavır sergilemesi, kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu zorunluluk dolayısıyla geçtiğimiz hafta CHP'ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanı'na kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik. Hemen ardından CHP'li bir siyasetçi 'Burak Oğuz 2011 yılında milletvekili adayı olmak istedi, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle engel olduk' şeklinde bir açıklama yaptı" dedi.
'SESSİZLİĞE BÜRÜNÜP OLAYI GÖRMEZLİKTEN GELİYOR'
Adaylık süreci FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle engellenen bir kişinin daha sonra nasıl olup da belediye başkan adayı yapıldığı sorusuna vurgu yapan Dağ, "2011 ve 2014'te bu şahsın adaylıkları reddedilirken, neden CHP tarafından 2019'da belediye başkan adayı yapılmıştır?  Hukuki süreci devam eden bir meselede yargıyı yönlendirici bir tavır takınmaktan yana değiliz. Fakat bu şahsın siyaseten aday yapılmaması için yeterli FETÖ ilişkileri de bilinmektedir. Burada, CHP içerisinde yerleşmiş bir oluşum, daha önce adaylığı reddedilen bir kişiye 2019'da referans olarak Belediye Başkanı olmasını sağladığı çok açıktır. CHP'li yöneticiler, çarpıtma ve kaçamak söylemler yerine, Urla Belediye Başkanı'na kimin referans olduğu sorusuna şeffaf bir şekilde cevap vermelidirler. Bu konuda CHP'li siyasetçiler ya FETÖ ile ilgili kendi ezberlerini tekrarlamak suretiyle bu olayı tartışmaktan kaçıyor, ya da sessizliğe bürünüp olayı görmezlikten geliyor. Günlerdir 'FETÖ'nün siyasi ayağı' diyerek suni gündem oluşturmaya çalışanlar için bir fırsat; eğer dertleri bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse, FETÖ ilişkisi nedeniyle yargılanan bir CHP'li siyasetçiye kimin referans olduğunu açıklamalıdırlar. Bu sorunun cevabı FETÖ'nün CHP'deki siyasi ayağının deşifre olmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.
Konunun örtbas edilemeyecek kadar ciddi bir mesele olduğunu dile getiren Dağ, "CHP üst yönetimi FETÖ iltisaklı bir şahsın belediye başkanı yapılması meselesinin üzerini kapatmaya çalışmaktadır. Olayları çarpıtmak veya sessiz kalmak kamuoyunu tatmin etmemektedir. CHP tabanında da bu şahsın referansının kimler olduğu, FETÖ'nün CHP'deki siyasi ayağının neden ortaya çıkarılmadığını ve bu konunun neden örtbas edilmeye çalışıldığını soran kişiler olduğunu tahmin etmek zor değil. Elbette CHP içinde, FETÖ ile birlikte hareket eden ekipten rahatsızlık duyan ve bu durumu içine sindiremeyenler bulunmaktadır. Fakat CHP yönetiminin, bu konunun üzerine giderek siyasi ayağı deşifre etmek yerine olayı kapatmaya çalışması, farklı soruların akıllara gelmesine sebep olmaktadır. Halbuki cevaplanması gereken tek ve net bir soru bulunmaktadır. Urla Belediye Başkanı'nın CHP içindeki referansı kim ya da kimlerdir?" dedi.

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