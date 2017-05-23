Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Ak Parti Kocaeli binasına 'rabia'lı Erdoğan fotoğrafı

İZMİT (Kocaeli), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu Ak Parti'nin yeniden genel başkanı olmasının ardından, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının çatısına rabia işareti verirken çekilen fotoğrafı konuldu. Ak...

Ak Parti Kocaeli binasına 'rabia'lı Erdoğan fotoğrafı

İZMİT (Kocaeli), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu Ak Parti'nin yeniden genel başkanı olmasının ardından, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının çatısına rabia işareti verirken çekilen fotoğrafı konuldu.
Ak Parti İl Başkanlığı'nın çatısında yer alan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından indirilip, yerine partinin Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı konulmuştu. Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından partinin yeni Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı partinin binasının üzerindeki yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği ile kurucusu olduğu partisinin yeniden Genel Başkanı olması ile birlikte Binali Yıldırım'ın fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rabia işareti verirken çekilen fotoğrafı konuldu.
Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın selam verirken çekilen fotoğrafları çatıdaki çelik konstrüksiyondan yapılan panoya konulurken, panoda ise 'Kocaeli Hazır Hedef 2023' yazısı yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 'rabia' lı pozu konulurken, panoda ise 'Hedef 2023. Kutlu Yürüyüşe Devam' yazısının yer alması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246