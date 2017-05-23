Ak Parti Kocaeli binasına 'rabia'lı Erdoğan fotoğrafı

İZMİT (Kocaeli), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu Ak Parti'nin yeniden genel başkanı olmasının ardından, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının çatısına rabia işareti verirken çekilen fotoğrafı konuldu.

Ak Parti İl Başkanlığı'nın çatısında yer alan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından indirilip, yerine partinin Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı konulmuştu. Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından partinin yeni Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı partinin binasının üzerindeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği ile kurucusu olduğu partisinin yeniden Genel Başkanı olması ile birlikte Binali Yıldırım'ın fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rabia işareti verirken çekilen fotoğrafı konuldu.

Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın selam verirken çekilen fotoğrafları çatıdaki çelik konstrüksiyondan yapılan panoya konulurken, panoda ise 'Kocaeli Hazır Hedef 2023' yazısı yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 'rabia' lı pozu konulurken, panoda ise 'Hedef 2023. Kutlu Yürüyüşe Devam' yazısının yer alması dikkat çekti.



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