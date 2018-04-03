AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin’in kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine Ak Parti Kadın Kolları Bayraklı İlçe Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ atandı. Büyükdağ, görev süreci boyunca şeffaf olacağını söyledi.

Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gözde Keskin’in yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine Bayraklı Kadın Kolları İlçe Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ atandı. Görev değişikliğinin ardından parti il binasında devir teslim töreni yapıldı. Törene, İl Başkanı Aydın Şengül, görevi devreden Gözde Keskin ve Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve çok sayıda partili katıldı. Şengül, göreve geldikten sonra teşkilatlarda başlayan değişim ve dönüşümün kadın ve gençlik kolları ile devam ettiğini belirterek, eski başkan Gözde Keskin'e teşekkür etti. Şengül, Büyükdağ için de, "Kendisini gıyabında tanıdım. Yüz yüze çok sohbetim olmadı. Teşkilattan hakkında çok güzel şeyler duyduk. Bayraklı’da çok güzel katkıları olmuş. Özgür Başkan (Hızal) üzülecek ama, kendisine en uygun kadın başkanı atarız. Siz olmazsanız gerçekten başaramayız. Bir ayağımız eksik kalır. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’dan başlayan sürecinde yanında hep kadınlar olmuştur. Allah’ın izniyle İzmir’de sırtımız yere gelmez" dedi.

HELALLİK İSTEDİ

İl Kadın Kolları eski Başkanı Gözde Keskin, 4 yıl çok güzel bir süreç geçirdiğini belirterek, "Ne tarih sizi unutacak, ne ben sizi unutacağım. Hakkınızı helal edin. Dilek Başkan'ın yolunda başarılar diliyorum. Her daim onun ve ekibinin yanında olacağım. Bizim davamız, kutlu bir davadır. Böyle güzel bir şekilde bayrağı devretmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Dilek Yıldız Büyükdağ ise böyle bir tablonun parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. 7 yıl önce Ak Parti’ye borcunun olduğunu düşünerek siyasete girdiğini ifade eden Büyükdağ, şunları söyledi:

"Ak Parti öncesinde kaos dönemi, darbe dönemi vardı. O dönemler en büyük sıkıntıyı ve bedeli bence kadınlar ödedi. İl kadın kolları yöneticiliği, ilçe ana kademe yöneticiliği daha sonra kadın kolları ilçe başkanlığına atandım. 2 çocuğum oldu. Belki çocuklarımızı fazla göremiyoruz ama onlar için mücadele ediyoruz. Genel merkez yaptığı değerlendirmeler sonrasında bizi görevlendirdi. Yükümüzün farkındayız. Hep beraber omuzlayacağız. Tüm teşkilat omuz omuza İzmir’de başarılı olacağız."

'HEPİNİZE KAPIM AÇIK'

Ak Parti’nin ayrım yapmaksızın siyaset yaptığını söyleyen Büyükdağ, başörtülü, başörtüsüz herkesi temsil ettiklerini söyledi. Herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Büyükdağ, kadınların sorunları konusunda kat edilmesi gereken mesafenin çok olduğunu, bunları hep beraber aşacaklarını söyledi. Büyükdağ, "Bugünden sonra kadın kolları başkanı olarak hepinize kapım açık. Yanlış yaptığımız bir şey varsa, lütfen bizleri uyarın. Hangi ilçede kim bayrağı devralırsa alsın, destek olalım, eleştiri yapmayalım. Hep iyinin olmasıyla ilgili çalışmalar yapalım. Çözümün bir parçası olalım" diye konuştu.

Törenin ardından Gözde Keskin, Dilek Yıldız Büyükdağ’a çiçek verdi.



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