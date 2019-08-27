Ak Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bitlis Valisini ziyaret etti

MALAZGİRT Zaferi'nin 948'inci yılı kutlamaları için Bitlis'e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Bitlis ve ilçelerine önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Geçen 17 yıl içinde Bitlis alt yapı, yollar, sağlık tesisleri ve eğitim tesisleri bakımından çok ciddi gelişme gösterdi. Üniversitesi ile Tatvan'a olsun, Van'a olsun, Muş'a olsun yolları ile ve büyük oranda tamamlanan Baykan-Siirt yolu olunca Bitlis'in çehresi değişti." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948’nci yılı kutlamalarına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Bitlis ve ilçelerine önemli hizmetler yapıldığını belirterek şunları söyledi:"Geçen 17 yıl içinde Bitlis alt yap, yollar, sağlık tesisleri ve eğitim tesisleri bakımından çok ciddi gelişme gösterdi. Üniversitesi ile Tatvan’a olsun, Van’a olsun, Muş’a olsun yolları ile ve büyük oranda tamamlanan Baykan-Siirt yolu olunca, Bitlis’in çehresi değişti. Ama en önemlisi de Bitlis’te bu çevre yolu kentin çok büyük bir problemini çözdü. Bitlis’in karı meşhurdur. İki adam boyu kar yağıyor. İki tane araç karşı karşıya geldi mi; şehrin içi felç oluyordu. Buraya gelirken tüneli daha önce görme fırsatım olmamıştı. Müthiş bir şey olmuş. Bu nedenle tekstil gibi alanlar bu taraflara ister istemez kayıyor. Bu bağlamda tekstille ilgili istihdama katkı sağlayacak fabrikalar istekli olan kuruluşlar mevcut. İnşallah bu yönüyle bir adım atılırsa çok daha güzel olabilir. Tabi eskisine göre asayiş problemi de yok denecek kadar azaldı. Adli olaylarda zaten bir şey yok. Terör olaylarında kontrol devletin elinde. İnşallah bundan sonra bu cazibe programları marifeti ile bölgeyi geliştirme adına devam edecek hale getirmemiz lazım."Geceyi Bitlis'te geçirecek olan Yıldırım, yarın kentteki kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.



