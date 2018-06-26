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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın baba acısı

İZMİR'de AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis çatısı altında ilk kez siyaset yapmak hakkı yakalayan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, İstanbul'da hayatını kaybetti. Alpay Özalan, babasının cenazesini...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın baba acısı
İZMİR'de AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis çatısı altında ilk kez siyaset yapmak hakkı yakalayan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, İstanbul'da hayatını kaybetti. Alpay Özalan, babasının cenazesini almak için İstanbul'a gitti.
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti İzmir ikinci bölge ikinci sıradan aday oldu. Alpay'ın seçim bölgesinde AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren Alpay Özalan, seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken, İstanbul'da yaşayan babasının ölüm haberini aldı.
Alpay Özalan, babasının cenazesini almak için İzmir'den İstanbul'a gitti.
Cenaze töreninin, yarın (çarşamba) İzmir Karşıyaka ilçesinde Soğukkuyu Camii'nden öğle namazı sonrası  yapılacağı öğrenildi.

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