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AK Parti İzmir'de milletvekili sayısını korudu

AK Parti İzmir'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 31 olan oy oranını yüzde 28'e düşürdü. Partinin oyları 3 puan erise de bu durum milletvekili sayısını etkilemedi. AK Parti İzmir'de yine 8 vekili meclise taşıdı. Cumhurbaşkanı...

AK Parti İzmir'de milletvekili sayısını korudu
AK Parti İzmir'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 31 olan oy oranını yüzde 28'e düşürdü. Partinin oyları 3 puan erise de bu durum milletvekili sayısını etkilemedi. AK Parti İzmir'de yine 8 vekili meclise taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de partisinden fazla oy aldı.
İzmir’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti İzmir’de 8 milletvekili çıkardı. Ak Parti birinci bölgeden son Başbakan Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, ikinci bölgeden ise Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski milli futbolcu, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar milletvekili seçildi.
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir’de yüzde 31,70  oy alarak 8 milletvekili çıkaran Ak Parti, bugün yapılan seçimde ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 28,01 oranında oy alarak yine 8 milletvekili çıkardı. Ak Parti 1 Kasım seçimlerinde İzmir’de 881.053 seçmenin oyunu alırken, 24 Haziran seçimlerinde 805,995 seçmenin oyunu aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı oylarında ise İzmir’de partisinin üzerinde bir oy alarak yüzde 32,92 oranına ulaştı.
Bu arada kesin olmayan seçimlere göre sınırda kalan Bilal Doğan ve Melek Eroğlu’nun YSK’da sonuçları takip ettiği öğrenildi.

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