AK Parti İl Teşkilatı Reina önüne karanfil bıraktı

REİNA'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları yürüyüş düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu gruba Reina'nın ortağı Ali Ünal da gruba eşlik etti. Kalabalık, Ortaköy Camii'nin önünde toplanarak Reina'nın önüne yürüyüş düzenledi. Grup mekanın önüne gelerek buraya karanfil bıraktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci yaptığı açıklamada, “Bu milletin zenginliklerini adeta bir düşmanlık olarak, bu millete göstermek istediler. Farklı düşüncelerimiz, siyasi görüşlerimiz, inançlarımız olabilir. Bu milleti kutuplaştırmak isteyen, kutuplar üzerinden kendilerine siyasi emel elde etmeye çalışanlara sesleniyoruz, bu mesele siyasi bir mesele değildir. Bu mesele vatan, millet meselesidir. Bu milletin canı yandığında, bu topraklar üzerinde yaşayan herhangi bir vatandaşımın canı yandığında eğer bizim canımız yanmıyorsa, bu toprakları hak etmiyoruz. Onun için biz terörü lanetliyoruz" dedi.



“SİZ YAKMIŞ OLDUĞUNUZ BU TERÖR ATEŞİNDE, BU CEHENNEM ATEŞİNDE YANIP, KÜL OLACAKSINIZ"



Temurci, “Terörün ağababalarına, 'bakın burada biz İstanbul'un yöneticileri olarak belediye başkanlarımızla ve bütün bir ekip olarak buradayız' diyoruz. Bu millet burada oldukça, biz bir ve beraber oldukça, bu milleti asla ve asla ayıramayacaksınız. Bu millet teröre karşı hep birlikte size şunu söylüyor, 'siz yakmış olduğunuz bu terör ateşinde, bu cehennem ateşinde yanıp, kül olacaksınız. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve bu devlete, millete ve bu milletin bütün değerlerine, renklerine inananlar sonsuza dek kardeşlik, beraberlik içerisinde bu ülkede yaşayacaktır. Tarihimiz, Türkiyemiz, devletimiz, milletimiz çok büyüktür. Biz büyük hedeflerimize milletimizin tümüyle birlikte aksamadan, aksatılmadan mutlaka ve mutlaka kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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