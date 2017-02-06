AK Parti İl Başkanlığı'nı işgal eden askerlerin yargılanmasına başlanıyor

Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını işgale giden 74 askerin yargılanmasına bugün Silivri Cezaevi'nde başlanıyor.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 1'i binbaşı, 2'si de yüzbaşı olmak üzere 14'ü tutuklu 74 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis isteniyor. Tutuklu yargılanan 14 askerin tamamı rütbeli. 60 er ise tutuksuz yargılanıyor.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Dava öncesi Jandarma ekipleri, duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde saat 07.00'den itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı. Yerleşkeye gelen araçlar ve içindeki yolcular kontrol noktalarında didik didik arandı.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık İddianamede, şüpheliler hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

