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AK Parti İl Başkanı Taş: Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması üzücü

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kısa Film Yarışması' kapsamında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Ah Asuman' öyküsünün filminin gösterimini kınadığını...

GENEL 01.11.2019, 14:09
AK Parti İl Başkanı Taş: Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması üzücü
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kısa Film Yarışması' kapsamında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Ah Asuman' öyküsünün filminin gösterimini kınadığını söyledi. Taş, "Terör örgütü PKK'ya destek vermekten tutuklu bir siyasetçinin eserinin festivalde yer alması, çok üzücü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, oturduğu koltuğun bedelini ödüyor" dedi.
Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Ah Asuman' öyküsünden uyarlanan, Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğini yaptığı, Settar Tanrıöğen ve Halil Babür'ün başrolünü oynadığı kısa film, dün AKM Perge Salonu'nda, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Kısa Film Yarışması' kapsamında gösterildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, konuya ilişkin açıklamasında, filmin izletildiğini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Altın Portakal Film Festivali'nin prestijli ve dünyada tanınmış festival olduğunu aktaran Taş, "Cezaevinde tutuklu olan, yaptığı açıklamalarla terör örgütü PKK'ya destek vermekten tutuklu bulunan bir siyasetçinin eserinin festivalde yer alması, çok üzücü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek için bir şey diyemiyorum, oturduğu koltuğun bedelini ödüyor. Bazı yerlerden destek alarak, o koltuğa geldi. O filmi Altın Portakal'da seyirciye izlettirerek, oturduğu koltuğun hakkını verdi. Dün filmin gösterimiyle birlikte parti teşkilatlarımızın telefonları susmadı. Arayan vatandaşlarımız, tepkilerini dile getiriyordu" diye konuştu. 
'BİR DE ÖDÜL ALIRSA MİLLETE HAKARETTİR'
Terör örgütüne destek nedeniyle tutuklu birinin filminin yayınlanmasının, şehitlere hakaret olduğunu savunan Taş, "Bunu kınıyoruz, Antalya halkı adına bunun takipçisi olacağız. Sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz. Festivale uluslararası boyutu biz kazandırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız bu festivale destek veriyor. Güzellikleriyle festivalin gündeme gelmesini istiyoruz. Bu festivalde daha sanatsal filmleri ve toplumun önemli konularına işaret eden filmleri görmek istiyoruz. Demirtaş, terörü destekleyen bir kişidir. O kişinin filminin burada yayınlanması ayıptır, skandaldır. Hele bir de ödül alırsa bu millete hakarettir. Bunu kabul etmeyiz, filmin ödül alması insanların aklıyla dalga geçmek demektir" dedi. 
'BÖCEK, 300 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI'
AK Parti İl Başkanı Taş, Başkan Böcek'in göreve ilk geldiğinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını söylediğini kaydederek, "Muhittin bey, 20 yıllık Konyaaltı'nda ilçe belediye başkanlığı döneminde kimsenin ekmeği ile oynamadığını dile getirmişti. Ne oldu da şu anda 300'ün üzerinde arkadaşımızı işten çıkardı, 300 kişinin ekmeğiyle oynadı? Hangi gerekçelerle bu insanları işten çıkarıyor? Seçimden önce söz verdiği bir partinin yandaşlarına iş bulmak için mi bu kişileri işten çıkardı? Filmini yayınladığı kişinin partisindeki arkadaşlara iş bulmak için mi işten çıkarma yapıyor? Böcek, oturduğu koltuğun diyetini, bizim arkadaşlarımızı işten çıkararak ödüyor. Bu kabul edilemez bir durum. Milletimiz bu duruma gereken cevabı verecektir" diye konuştu.

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