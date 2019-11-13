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AK Parti Iğdır İl Başkanı Tutulmaz, görevinden istifa etti
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti. Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı...
GENEL 13.11.2019, 15:50
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti.
Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.
Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.
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