AK Parti Hakkari'de başkanlık sistemine destek için köyleri dolaşıyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, referandum için köy köy dolaşıp halktan destek istiyor.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat ve beraberindeki partililer, Hakkari'nin Baş Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Fırat, referandumun Türkiye için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Hızlı yürütme ve güçlü bir yasama ile Türkiye'nin geleceğinin güçleneceğine bölgesinde de adalet doğuracağına inanıyoruz. tüm üyeleriyle bugüne kadar memleketin bekası için çalışıyor. Şunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz ki , bizler memleket için varız. Hakkari ortak paydasının siyasi kaygıların üzerinde olması gerekiyor" dedi.

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