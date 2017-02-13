Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

AK Parti Hakkari'de başkanlık sistemine destek için köyleri dolaşıyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, referandum için köy köy dolaşıp halktan destek istiyor. AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat ve beraberindeki partililer, Hakkari'nin Baş Köyü'nde vatandaşlarla bir araya...

AK Parti Hakkari'de başkanlık sistemine destek için köyleri dolaşıyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, referandum için köy köy dolaşıp halktan destek istiyor.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat ve beraberindeki partililer, Hakkari'nin Baş Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Fırat, referandumun Türkiye için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Hızlı yürütme ve güçlü bir yasama ile Türkiye'nin geleceğinin güçleneceğine bölgesinde de adalet doğuracağına inanıyoruz. tüm üyeleriyle bugüne kadar memleketin bekası için çalışıyor. Şunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz ki , bizler memleket için varız. Hakkari ortak paydasının siyasi kaygıların üzerinde olması gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.