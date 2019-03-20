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AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Romanlarla buluştu

İSTANBUL, ()-AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, ilçede ikamet eden Romanlarla bir araya geldi. Turan, "Ne sorununuz varsa bunların hepsinden haberdarım. Bütün Roman kardeşlerimizin buradaki yaşamlarını devam ettirmelerini en önemli...

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Romanlarla buluştu

İSTANBUL, ()-AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, ilçede ikamet eden Romanlarla bir araya geldi. Turan, "Ne sorununuz varsa bunların hepsinden haberdarım. Bütün Roman kardeşlerimizin buradaki yaşamlarını devam ettirmelerini en önemli proje olarak görüyorum" dedi.
AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Balat'ta düzenlenen Roman buluşmasına katıldı. Roman vatandaşların sorunlarını dinleyen Turan, vatandaşlar tarafında büyük ilgi gördü.

"EN ÖNEMLİ PROJEMİZ"
Romanlar buluşmasında konuşan AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Turan şunları söyledi:
"Yeni dönemde Fatih'in çeşitli semtlerinde yaşayan, ilçemizi buradaki yaşamlarıyla şenlendiren kardeşlerimizin belediyeden beklentileriyle ilgili çok güzel değişimlerin, gelişimlerin olduğu bir dönem yaşayacağız. Sorunlarınızı biliyorum. Buradaki sorunlarınızı ve yaşamınızdaki zorlukları biliyorum. Bu kardeşlerimizde ne var ne yok, ne eksik var, ne sorunlarınız var; bunların hepsinden haberdarım. İlçemizin farklı semtlerinde yaşayan bütün Roman kardeşlerimizin buradaki yaşamlarını devam ettirmelerini en önemli proje olarak görüyorum."

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ergün Turan konuşma 
Romanlar detay
 

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