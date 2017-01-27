Ak Parti Elazığ merkez ilçe başkanı Nozoğlu istifa etti

ELAZIĞ'da, girdiği hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa eden Ak Parti merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu'nun yerine Avukat Ömer Faruk Çelik atandı.



Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu, hakimlik sınavını kazandığı için mülakat sınavı öncesi siyasi bağını kesmek amacıyla görevinden istifa etti. Nozoğlu'nun yerine merkez ilçe başkanlığına Avukat Ömer Faruk Çelik atandı.



Görev değişikliği nedeniyle Ak Parti il binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Kadir Nozoğlu, partide bulunduğu süre içersinde kendisine destek olanlara teşekkür etti. Nozoğlu, "12.5 yıldan sonra partiden ayrılmak üzücüdür. Ama önümüzde bir hakimlik sınavı ile bu kararı almak durumunda kaldık. Bu süre zarfında arkadaşlarımızdan kırdıklarımız, üzdüklerimiz olabilir, ben bu arkadaşlarımızdan helalik diliyorum" diye konuştu.