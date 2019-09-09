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AK Parti'den Yenikapı'daki araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi

  İSTANBUL, () İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı....

GENEL 09.09.2019, 17:29

 

İSTANBUL, () İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. Oturumda AK Parti grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri tartışıldı. AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor. 

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