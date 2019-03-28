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AK Parti Çatalca adayı Üner: Yerel ekonomiyi turizm ile güçlendireceğiz

İSTANBUL,() - ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçede yerel ekonomiyi turizm ile güçlendireceklerini belirterek, "Bu amaçla dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerin gerçekleştirebileceği Macera Parkı ve Kamping projemizi...

AK Parti Çatalca adayı Üner: Yerel ekonomiyi turizm ile güçlendireceğiz

İSTANBUL,() - ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçede yerel ekonomiyi turizm ile güçlendireceklerini belirterek, "Bu amaçla dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerin gerçekleştirebileceği Macera Parkı ve Kamping projemizi ivedilikle uygulamaya alacağız" dedi.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisinin seçilmesi halinde ilçe için yapacakları projeleri anlattı. Doğa turizmini canlandıracaklarının altını çizen Mesut Üner, "Doğa turizmindeki nimetleri katma değere dönüştüreceğiz. Çatalca’mızın doğa turizminde sunduğu nimetleri değerlendireceğiz. Yerel ekonominin gelişmesinde önemli bir imkân olarak turizmin gelişmesini teşvik edecek, bu alana yatırım yapacağız. Bu amaçla dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerin gerçekleştirebileceği Macera Parkı ve Kamping projemizi ivedilikle uygulamaya alacağız" ifadelerini kullandı.

Çatalca’da Ormanlı Mahalle’sinde yamaç paraşütü yapıldığını söyleyen Üner, "Çünkü Türkiye’nin en güzel hava akımının olduğu yer Ormanlı Mahallemizde bulunuyor. Buraya gelen insanlarımıza günü birlik değil de kamp yapacakları alanlar oluşturacağız. Bu sayede hem de oradaki insanlarımıza da katkı sunması manasında bir proje olacak" dedi.

"ÇATALCA KONFERANS VE SİNEMA SALONLARINA KAVUŞACAK"

Herkes için nitelikli kültür ve sanat üreteceklerinin altını çizen Üner, "Tüm kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde sunacağımız büyük bir kültür merkezi inşa edeceğiz. Merkezimizde; nikah salonları, 500-700 kişilik çok amaçlı konferans salonları, sinema salonları ve tiyatro sahnesi olacak" diyerek sözlerine devam etti.

"ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ"

Çatalca'da bazı eksiklikler olduğunu dile getiren Üner, "Mevcut kültür merkezimiz nikah ve tiyatro noktasında yeterli değil, bunun yanında Çatalca’da bir sinema salonu bile yok. Onun yanında Çatalca’da engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri de düşünülmemiş. Bu ailelerin hepsi rehabilitasyon konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltmak istiyoruz. Bu kültür merkezimizin içerisine engelli rehabilitasyon merkezi kuracağız ve burası 24 saat yaşayan bir merkez olacak" bilgisini verdi.

(FOTOĞRAF)

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