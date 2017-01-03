Ak Parti binasının yakınına bırakılan poşet tedirginlik yarattı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının yakınına bırakılan poşet, tedirginlik yarattı. Fünye ile patlatılan poşetten kıyafetler çıktı.

Ak Parti İl Başkanlığı binasının önündeki yolun karşısında, bir ağacın altına bırakılan poşeti görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, bomba uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı poşetten kıyafler çıktı.

Polis, poşeti unuttuğu tahmin edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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