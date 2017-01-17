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Ak Parti aliyhine bildiri dağıtan şüphelinin akli dengesi bozuk çıktı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, AK Parti'yi terörle suçlayan bildiri dağıttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 44 yaşındaki C.U. nöbetçi savcının talimatıyla önce psikiyatri bölümüne ardından Manisa Ruh Sağlığı...

Ak Parti aliyhine bildiri dağıtan şüphelinin akli dengesi bozuk çıktı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, AK Parti'yi terörle suçlayan bildiri dağıttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 44 yaşındaki C.U. nöbetçi savcının talimatıyla önce psikiyatri bölümüne ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Dün saat 15.30 sıralarında Marmaris İlçesi'nde Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.U., elinde tuttuğu A4 kağıdına yazılı bildiriyi, çevreden geçenlere vermeye başladı. Kağıdı alan bir kişi, AK Parti aleyhine ağır yazılar olduğunu okuyunca 155 polis ihbar hattını aradı. Bunu fark edince alandan koşar adımlarla uzaklaşan ve elindeki diğer kağıtları havaya savuran C.U., bir kafeteryada oturarak soda ve bira istedi.
MOBESE kameraları tarafından izlendiğinden habersiz C.U., bir süre olay yerine gelen Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli sivil polis ekipleri tarafından takibe alındı. Sivil polisler, kimliklerini göstererek C.U.'yu emniyete götürmek istedi. Ayağa kalkan C.U., elindeki soda ve bira bardağını cam masaya vurarak kırdı. Polise, AK Parti yetkilileri ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği kamera kayıtlarında tespit edilen kişi, elindeki kırık bardak ve şişeyle kendine zarar vereceğini söyleyerek 20 dakika boyunca direndi. Şüpheli, polisin konuşmalarına ikna olarak elindeki kırık bardak ve şişeyi bırakarak teslim oldu.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen C.U.'nun yapılan kimlik kontrolünde suç kaydına rastlanılmadı. İşsiz olduğu öğrenilen C.U., sevk edildiği Savcılıkta, nöbetçi savcı tarafından Marmaris Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edildi. Yapılan muayene ve değerlendirmenin ardından C.U.'nun, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınması kararlaştırıldı.
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