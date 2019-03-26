Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

AK Parti adayı Zeybekci: 30 ilçenin yarısının bile yakınından geçemeyecekler (2) (Tekrar)

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA Seferihisar Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Görüntülere...

AK Parti adayı Zeybekci: 30 ilçenin yarısının bile yakınından geçemeyecekler (2) (Tekrar)

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA
Seferihisar Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Görüntülere konu olan yer, hayvan barınağındaki soğuk hava dolabıdır. Seferihisar ilçe hudutları içerisinde trafik kazası sonucu ölen canların 5199 Sayılı Kanun gereği toplama, kısırlaştırma ve defin işleri belediyemiz tarafımızdan yapılmaktadır. Ölen canlar, soğuk hava dolabında bekletilip belediyemizin gömü alanına gömülmektedir."

İZMİR, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328