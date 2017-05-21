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AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla başladı

Ümit KOZAN- Özkan ARSLAN- Nursima KESKİN/ ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla başladı. Cumhurbaşkanı...

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla başladı

Ümit KOZAN- Özkan ARSLAN- Nursima KESKİN/ ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform'  olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek,  can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.  Partililer Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıyor. Arena Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, çok sayıda emniyet görevlisi güvenlik önlemi aldı.  Aşık Veysel’in ‘Uzun ince Bir Yoldayım’, türküsü eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı video gösterildi. Partililer görüntüleri ıslık ve çığlık atarak izledi.

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