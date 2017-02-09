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Ajda Pekkan yakın dostu Ayşe Ersayın'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

 Enver ALAS-Taner YENER/ İSTANBUL, () YAKIN arkadaşı Ajda Pekkan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Ayşe Ersayın, İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuğuna...

Ajda Pekkan yakın dostu Ayşe Ersayın'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

 Enver ALAS-Taner YENER/ İSTANBUL, () YAKIN arkadaşı Ajda Pekkan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Ayşe Ersayın, İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan Ajda Pekkan, "O benim canımdı ciğerimdi, herşeyimdi" dedi.

63 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Ersayın için Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ersayın'ın yakın dostu Ajda Pekkan ile sanatçı dostları katıldı.

AJDA PEKKAN DA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Taziyeleri başta Ajda Pekkan olmak üzere Ayşe Ersayın'ın annesi Güngör Ersayın, ablası Elif Banu Ersayın yeğeni Ali Sabri Söğüt kabul etti.

ÜNLÜ SANATÇI AYŞE ERSAYINLA SON ANLARINI ANLATTI

Uzun bir süre tabutun başında bekleyen Ajda Pekkan, sanatçı arkadaşlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Pekkan, yakın dostu için tabut başında dua ederken, gözyaşı döktü. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan ünlü sanatçı, "Canım Ayşemizi kaybettik. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

"BİRLİKTE FİLM İZLEDİK"

Bir gece önce evinde ağırladığı Ayşe Ersayın ile geçirdikleri son anları da anlatan Pekkan, "Çok yakın arkadaşımdı. O hepimizin Ayşesiydi. Benim canımdı, ciğerimdi herşeyimdi. Bir gece evvel hep beraberdik. Beraber film seyrettik" dedi.

SANATÇI DOSTLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Cenaze törenine Gülben Ergen, Hüner Coşkuner, Behzat Gerçeker, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanat camiasından isimler katıldı.

30 yıllık arkadaşını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını belirten Hüner Coşkuner, "Çok iyi bir insanı kaybettik. merhametli bir insanı, etrafa güzellik saçan bir dostumdu. Kendisiyle 'dert bende derman sende'nin klibini çekmiştik. Hiç birbirimizi kırmadık. Onu bize kattıklarıyla uğurlayacağız" diye konuştu.

Ersayın'ın yeğeni Ali Sabri Söğüt ise "Teyzemi kalp krizinden kaybettik. Benim hayattaki dayanağımdı. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MERDİVENKÖY MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Helallik alınmasının ardından Ayşe Ersayın için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ersayın, Merdivenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

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