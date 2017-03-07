Air Canada 45 milyondan fazla müşteriye Amadeus teknolojisiyle ulaşacak

ANKARA, () - DÜNYADA 110'dan fazla ülkede 100'den fazla havayolu şirketine hizmet veren, dünyanın en yaygın kullanılan havayolları internet rezervasyon motoru Amadeus teknoloji çözümüyle, aircanada.com sitesi 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşacak.

Aircanada.com üzerinden sadece tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun uçuş, ücret ve hizmetleri hızlı bir şekilde sunmakla kalmayarak Air Canada'yı da yeni satış fırsatlarına kavuşturacaklarına vurgu yapan Amadeus Kuzey Amerika, Havayolları IT, Ticaret Dairesi Başkanı (CCO) Ilia Kostov, "Kanada pazarının en büyük havayolları şirketi olan Air Canada, kısa bir süre önce, yolcular için, yeni ve tüm cihazlara uygun tasarım, geliştirilmiş rezervasyon akışı ve güçlendirilmiş arama seçenekleri gibi özelliklere sahip yepyeni aircanada.com sitesini açtı. Amadeus'un teknolojisi, Havayolları şirketinin çevrimiçi perakende kanalında sürekli inovasyon ve geliştirme stratejisine destek verecekö dedi.

Web sitesinde gelecekte yapılacak iyileştirmelere de değinen Kostov, “Yeni dil ve versiyonların eklenmesi, yeni mobil özellikler ve sadece tarih ve destinasyonun dışındaki bilgilerle de arama yapma fonksiyonları yer alacak. Amadeus, sunduğu bir dizi dijital çözüm sayesinde Air Canada'ın stratejisini gerçekleştirmesini sağlayacak. Şirketin müşterilerine sunduğu hizmetin geliştirilerek daha kişiselleştirilmiş ve cazip hale getirilmesine katkıda bulunmak bize de heyecan veriyor. Air Canada ile yaptığımız işbirliği, dünya genelindeki tüm havayolları şirketlerine sunmak istediğimiz değer ve hizmetlerin de bir göstergesini oluşturuyor. Amadeus teknoloji çözümleri arasında bulunan Amadeus e-Retail platformu, dünyanın en yaygın kullanılan havayolları internet rezervasyon motoru olarak sınıfının en iyi kullanıcı arayüzünü ve müşteri deneyimini sunuyor. Çevrimiçi havayolları rezervasyon sistemi, şu anda var olan en ileri teknolojiyi kullanan tamamen özelleştirilebilir bir çözümdür. Amadeus e-Retail, dünyanın her yerindeki 110'dan fazla ülkede 100'den fazla havayolları şirketi için 260'tan fazla web sitesine güç veriyor" diye konuştu.



AİR CANADA GLOBAL BÜYÜME VİZYONUNU AMEDEUS İLE GERÇEKLEŞTİRECEK

Dünya genelinde 7'den fazla dil ve 25 versiyon seçeneği ile global pazarda müşterilerine ulaşacaklarını belirten Air Canada Bilişim Departmanı Başkanı (CIO) Lise Fournel şunları söyledi; "Air Canada'nın tamamen yeniden tasarlanan web sitesi sade ve sezgisel arama ve alışveriş olanağı sunuyor. Sitenin avantajları arasında daha az aşama içeren rezervasyon akışı, geliştirilmiş koltuk seçimi, birden fazla havaalanını içeren arama yapma imkanı, tüm mobil cihazlara uygun kullanım sağlayan tasarım ve dünya genelinde 7 dil ve 25 versiyon seçeneği yer alıyor. Vizyonumuz, Air Canada müşterilerine mümkün olan en iyi çevrimiçi alışveriş deneyimini sunarken, aynı zamanda gelecekteki odak noktamız olan sürekli global genişleme konusunda da ilerlemekti. Amadeus'un teknoloji ve uzmanlığı, bu vizyonu gerçeğe dönüştürdü. Amadeus ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak gerçekleştirdiğimiz bu girişimimiz bize sınıfının en iyisi olan dijital deneyimi sunmak için gerekli altyapıyı sağladı ve büyümeye devam ederek dünya genelinde daha fazla yolcuya hizmet vermemizi de mümkün kılacak."