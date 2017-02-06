Ailesini tanıyamadı

MUĞLA'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduklarında kayıp olduğunu belirledikleri 43 yaşındaki Edip Kalem, 9 yıl sonra Almanya'daki ailesiyle buluştu. Kendisini almaya gelen ailesini tanıyamayan Kalem, "Hanımefendi ile beyefendiye sağlık ve mutluluk diliyorum. Ancak kendilerini tanımıyorum" dedi. Ailesi ile kavuşmasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Edip Kalem'e doktorlar tarafından, 'Ağır derecede şizofreni' teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı.Muğla- Denizli Karayolu'nda devriye görevi yapan Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, bir erkeğin yaya olarak Denizli yönüne gittiği ihbarını aldı. Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bu kişiyi karayolunun 47'inci kilometresinde durdurdu. Davranışlarından şüphelenilen Edip Kalem'in kimlik kontrolünde herhangi bir suçtan aranmadığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Demirciler Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Kalem için köy muhtarı ile bağlantı kurdu. Muhtar ile yapılan görüşme sonucu Kalem'in annesi Sevim Kalem'e telefonla ulaşıldı.2008'DE TÜRKİYE'YE TATİLE GELMİŞ, BİR DAHA DÖNMEMİŞOğlunun vatani görevi için 2008 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gittiğini ve o zamandan bu yana kendisinden haber alamadıklarını jandarmaya bildiren anne Kalem, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Baba İbrahim ve anne Sevim Kalem çifti, dün akşam saatlerinde Almanya'dan uçakla Bodrum'a geldi. Bodrum Milas Havalimanı'ndan jandarma ekipleri tarafından alınan Kalem Çifti, sivil araçla Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kalem ailesi, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ve askeri personel tarafından karşılandı. Yüzbaşı Özdilek'in odasında çay ikram edilen aile biran önce oğulları Edip Kalem'i görmek istediklerini söyledi."ANNEN SANA KURBAN OLSUN CÜCÜĞÜM"Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından odaya alınan Edip Kalem'i karşılarında gören anne ve baba, büyük bir mutluluk yaşadı. Sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen ve kendilerini tanıyamayan oğluna sarılan Sevim Kalem'in, "Annen sana kurban olsun cücüğüm. Bugünler de varmış" diyerek sevinmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edip Kalem ise, "Hanımefendi ile beyefendiye sağlık ve mutluluk diliyorum. Ancak kendilerini tanımıyorum. Herhangi bir şekilde yurt dışına çıkmayı düşünmüyorum. Kendim burada yaşamak istiyorum. Hanımefendi ile beyefendinin katkısı olursa olumlu çerçevede kendileriyle yaşamayı düşünürüm" dedi.Anne Sevim Kalem, "Türkiye'ye 2008 yılında vatani görevini yapmak üzere geldi. Yanında kimse yoktu. Acemiliğini İzmir Narlıdere'de yaptıktan sonra askerliğini Tekirdağ Hayrabolu'da tamamladı. Ankara'ya çalışmak için gittiğini biliyoruz. O tarihten sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Oğlum bekar, hiç evlenmedi. Her fırsatta Türkiye'ye gelip aradık ama bir iz, bir haber bulamadık. Allah jandarmamızdan razı olsun. 9 yıl sonra bana oğlumu gösterdiler, onu buldular ve bana bu mutluluğu yaşattılar" diye konuştu.AĞIR ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDUAilesi ile kavuşmasını ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Edip Kalem'e 'Ağır derecede şizofreni' teşhisi konulup, tedavisine başlandı.FOTOĞRAFLI