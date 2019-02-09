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Ailesine kızıp, çadırda yaşamayı seçti

ANKARA'da, SSK emeklisi Muzaffer Temel(61) ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 8 ay önce evini terk edip, 2 bina arasına kurduğu derme çatma çadırda yaşamaya başladı. Her sabah taksi ile çorba içmeye giden Temel, belediye ekipleri tarafından...

Ailesine kızıp, çadırda yaşamayı seçti
ANKARA'da, SSK emeklisi Muzaffer Temel(61) ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 8 ay önce evini terk edip, 2 bina arasına kurduğu derme çatma çadırda yaşamaya başladı. Her sabah taksi ile çorba içmeye giden Temel, belediye ekipleri tarafından çadırı kaldırılarak, bakımevine götürüldü.
Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Temel, iddiaya göre ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 8 ay önce evini terk etti. Bir süre sokaklarda yaşayan Temel, daha sonra Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerindeki 2 bina arasında bulunan moloz yıkıntıları üzerine derme çatma bir çadır kurup, burada yaşamaya başladı. Temel'in zor şartlar altında yaşadığını gören çevre sakinleri, Yenimahalle Belediyesi'ne haber verdi. Ekiplerin belediye misafirhanesine götürmek istediği Temel, önce reddetti sonra kabul etti. Temel, kısa süre sonra misafirhaneden ayrılıp çadıra döndü.
GEÇİCİ OLARAK KONUKEVİNE GİTMEYİ KABUL ETTİ
Çevre sakinleri, her sabah taksi ile çorba içmeye gittiğini söyledikleri SSK emeklisi Muzaffer Temel için dün yine belediyeye ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, Temel'in yaşadığı çadırı, görüntü kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle kaldırdı. Güçlükle ikna edilerek, çadırdan çıkarılan Muzaffer Temel, banyo ve diğer ihtiyaçlarını gidermesi için geçici olarak belediye konukevine gitmeyi kabul etti.
'BEN ÇADIRDA MUTLUYUM'
Muzaffer Temel, ailesiyle yaşadığı sorunların ardından kendi tercihi ile çadırda yaşamaya başladığını anlatarak, "Burada yaşamaktan mutluyum. Şehrin ortasındayım. İnsanlar benim üşüdüğümü, zor şartlar altında yaşadığımı düşünerek, ihbar ediyorlar ama ben inanın terliyorum içeride. İki tane tüpüm var, çayımı demliyorum, demlenirken içerisi ısınıyor. Bahar ayından bu yana buradayım" dedi. Kendisine Yenimahalle Belediyesi ile bazı kurumların kalacak yer teklifinde bulunduğunu söyleyen Temel, "Huzurevine gidecek kadar düşük bir insana benziyor muyum? Ben onlara hep izah ediyorum, 'ihtiyacım yok' diyorum. Şimdi başka bir yere gitsem, apartman dairesine kaçta gireceğim belli değil. Bazen gece onikide bazen sabaha karşı geliyorum. Sabah erken gidip, geç geliyorum" diye konuştu.
'TAKSİYE BİNİP ÇORBASINI İÇİP GERİ GELİYOR'
Mahalle esnafından Murat Erciyes ise Muzaffer Temel'in 8 aydır çadırda yaşadığını belirterek, "Gece burada yatıyor. Belediyemiz kendisine yardımcı oldu. Buraya gelip, 'gel seni bakım evine götürelim' dediler. Ama bu amcamız hep sıkıntılı. Kaç sefer şahit olduk. Sabah kalkıp taksiye biniyor, gidip çorbasını içiyor ama burada yatıyor" dedi.
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