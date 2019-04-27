'Ailenin korunması için şifreli yayıncılık artmalı'

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, cinsel istismar vakalarının artmasında teknolojinin kötü kullanılmasının en önemli nedenler arasında olduğunu söyledi. Arslan, "Ailenin korunması ilkesine dikkat etmiyorsa bir televizyon kanalı, ya yasaklanmalı ya da şifrelenmeli. Şifreli yayıncılığı artırmak lazım" dedi.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, televizyon, internet ve diğer mecralarda yapılan yapınlarda ailenin korunması ilkesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Arslan, "Şu anda korumalı yayıncılık yok. Raporlar oluşturulması lazım. Saygılı yayıncılık anlayışını geliştirmemiz lazım. Ailenin korunması ilkesine dikkat etmiyorsa bir televizyon kanalı, ya yasaklanmalı ya da şifrelenmeli. Şifreli yayıncılığı artırmak lazım. Sadece '+18', '+7' yazmakla bunun önüne geçilemez. Ne çocuk ne büyükler buna engel olamaz. Çocuk şiddet görüyorsa televizyonda, onu uygulayabiliyor. Bir taciz olayı görüyorsa, onu uygulayabiliyor. Anormal şeyler normal hale gelmeye başlıyor" diye konuştu.

'YÜZ BİNLERCE YAYIN ZİHNİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Süleyman Arslan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) geçen yıl gelen şikayet istatistiklerini paylaşarak şunları kaydetti:

"RTÜK'ün geçen yıla ait istatistiklerini aldım. 203 bin 978 adet inceleme yapılmış ve bunlardan 27 bini genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunmasına aykırı yayınlar niteliğinde şikayete ilişkin. Bu şikayetlerden 12 bin 987'si çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verici yayın olarak belirlenmiş. Bunların içinde dizi, film, sohbet programları ve benzeri şikayet konusu oluyor. Yüz binlerce yayın sürekli hepimizin zihnini olumsuz şekilde etkiliyor. Şu anda internet yayınları televizyon yayınlarının önüne geçti. Başka yayınlar, bunlar da hayatı olumsuz etkiliyor."

'CEZALARIN YETERSİZ KALMASINDAN KAYNAKLANMIYOR'

Arslan, cinsel istismar vakalarının artmasında teknolojinin kötü kullanılmasının en önemli nedenler arasında olduğunu söyledi. Süleyman Arslan, cinsel istismar olaylarında yayın yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Ceza sistemi gelişirken diğer tedbirlerin de alınması gerektiğini belirten Arslan "Yerine göre çok cezalar getirilebilir, artırılabilir. Şu andaki istismarların, cezaların yetersiz kalmasından dolayı gerçekleştiğini düşünmüyorum. Cezaları artırsak da çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Çocuğa yönelik cinsel istismar, sapkınlığın ne kadar arttığını gösteriyor" dedi.

'CEZAEVLERİ SAYISINI ARTIRMAK İŞ DEĞİL'

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, cinsel istismarcılara yönelik 'kimyasal hadım' konusunu da değerlendirerek, "Şimdi siz hadım ettiniz, sokağa yine kattınız, o kişi hayatla kavgalı, insanlarla kavgalı birisidir. İstismar işini yapmaz; ama gider başka suçlar işler. Özünü değiştiremediğin zaman insanın yine kötülük yapmaya devam eder. Öldürmeyi yasaklıyorsunuz, içeride tutmak beslemek durumuna geliyor. İçeride cezaevlerine attığınız zaman bir ıslah, rehabilitasyon politikanız yok. Cezaevleri sayısını artırmak iş değildir" diye konuştu.



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