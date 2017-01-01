Ailelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki acı bekleyişi

Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYA/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübüne terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu ve çevresinde önlem aldı.
(FOTOĞRAF)
Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYA/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübüne terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu ve çevresinde önlem...
01 Ocak 2017 Pazar 10:57
Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYA/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübüne terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu ve çevresinde önlem aldı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı