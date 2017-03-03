Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan: 1500 yeni personel alacağız (2)

BAKAN'A 'GEÇİNEMİYORUZ' SİTEMİ

Bursa gezisini sürdüren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Valilik ziyaretinin ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık ile birlikte Nalbatoğlu Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bakanının yanına gelen ve ismini vermek istemeyen bir kişi, "Durumlar çok kötü. Ben de geçinemiyorum. İşletme mezunuyum. Belediye başkanlarına söylüyoruz. Osmangazi Belediye Başkanına söylüyoruz. İntihar mı edelim yani. Nereye gidersek gidelim hep gülüyorlar. Kimse iş bitirmiyor. Samimi olarak konuşuyorum sayın bakanım. Biz bu topraklar için canımızı veririz. Bunları cumhurbaşkanımıza mı iletelim yani" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, "Biz yardımcı oluruz sayın bakanım" dedi. Bakan da "Allah'a emanet" deyip ziyaretlerini sürdürdü.



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