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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis’te

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli programlara katılmak üzere Bitlis’e geldi. Muş’tan karayoluyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Bakan Kaya, burada kalan engellilerle...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis’te
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli programlara katılmak üzere Bitlis’e geldi.
Muş’tan karayoluyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Bakan Kaya, burada kalan engellilerle bir süre sohbet etti. Engellilerin sorunlarını dinleyen Bakan Kaya, ziyaret ettiği Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'dan mezarlık hakkında bilgi aldı. Bakan Kaya ve beraberindekiler ardından Ahlat Müze ve Karşılama Merkezine geçti. Buradaki eserleri inceleyen Bakan Kaya’ya Ahlat Belediye Başkanı Çoban tarafından üzerinde 'II. Abdulhamit Han' yazılı tuğra işlemeli bir cam vazo hediye edildi. Bakan Kaya, Ahlat'ın ardından Bitlis’e geçerek Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

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