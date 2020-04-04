Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı (2)

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GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ Bayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeri girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. Nevra UÇKAÇ/İZMİR,...
GENEL 04.04.2020, 16:54
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GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ
Bayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeri girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()
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