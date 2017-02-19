Aile hekiminin doğa sevgisi

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), () - ERZURUM'un Şenkaya İlçesi Akşar Mahallesi Sağlık Ocağında görevli aile hekimi Fatih Işıkman, soğuk ve karlı havada aç kalan keklikler için doğaya yem bıraktı.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Koruma ekiplerinin ilçedeki yemleme çalışmasına bazı hayvanseverlerde eşlik etti. Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatın yiyecek bulmakta zorlandığını belirten ve doğayı yemleme çalışmasına gönüllü katılan Dr. Fatih Işıkman, "Keklikler doğanın bir güzelliği. Bu hayvanların yaşamasını en çok zorlaştıran unsurların başında maalesef biz insanlar geliyoruz. Avlanarak, onların yerlerini işgal ederek onlara yaşam hakkı tanımıyoruz. Bir nebze olsun bu hayvanlara yardım ederek bu zor koşullar altında yaşamalarına, nesillerini sürdürmelerine elimizden geldiğince destek vermek istiyoruz. Doğaya sahip çıkmak her insanın asli bir görevidir" diye konuştu.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatını koruma bekçisi Ali Osman Yıldırım ise geniş bir arazi de yemleme yaptıklarını belirterek bu çalışmasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

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